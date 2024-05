Moritz Hilger traf in seinem ersten Match in der Kieler Wunderino Arena auf Matthew Dennant. (Bild: S. Schulten)

Unter mehreren hundert Zuschauern war die Stimmung in den kleinen Gruppen ausgelassen. (Bild: S. Schulten)

Viele verkleideten sich – hier wie Wikinger (Bild: S. Schulten)

Oder etwas kreativer... (Bild: S. Schulten)

(Bild: S. Schulten)

Danni, Kim, Luisa, Kalle, René, Lukas und Lukas (v.l.) genossen die Show in Kiel. (Bild: S. Schulten)

Super Mario war auch da – in gleich mehrerer Ausführung. (Bild: S. Schulten)

„Hoher" Besuch: Diese vier Freunde kamen aus Finnland, um das Spektakel in Kiel zu besuchen. (Bild: S. Schulten)

Reporter Sebastian Schulten war vor Ort, um die Stimmung einzufangen und kam um ein Bild mit den Feiernden nicht herum.

Die PDC Europe hat der Fördestadt ein Wiedersehen versprochen, und im Jahr 2024 hält sie Wort. Die NEO.bet Baltic Sea Darts Open sind zurück und bringen die Creme de la Creme des Dartsports in die Wunderino Arena.

Ein donnernder Bass durchdringt die Luft, begleitet von einem Lichtermeer, das sich über die euphorische Menge ergießt. Tausende haben sich hier versammelt, und es fühlt sich an, als würde jedes Herz im Rhythmus der Darts schlagen, die mit chirurgischer Präzision ihre Ziele suchen – und finden. Du bist mittendrin und fühlst, wie dein Puls mit jedem "180!" - dem ersehnten Höchstscore - höher schlägt. Der Geruch von frischem Bier liegt in der Luft, ein aromatischer Begleiter zu den schrillen Anfeuerungsrufen der Fans. Hier, in der brodelnden Wunderino Arena, ist jeder ein Teil des Ganzen, jeder Schlachtruf ein Echo der Begeisterung.

Achterbahn der Emotionen beim Darts

Mit jedem Wurf wird Geschichte geschrieben. Die 48 besten Dart-Spieler der Welt kämpfen mit ruhiger Hand und stählernem Blick um den Sieg. Ihre Namen werden in Sprechchören zelebriert, die Triumphe mit tosendem Applaus honoriert und die knappen Niederlagen mit empathischem Seufzen bedauert. Das Bier fließt in Strömen, als Symbol der Freude und des gemeinschaftlichen Erlebens. Fan-Songs ertönen fast ohne Unterlass, mal klassisch schottisch mit "Flower of Scotland", mal norddeutsch mit "An der Nordseeküste" – die Hymnen des Darts, die jeder kennt und mitsingt. Da darf Seven Nation Army von den White Stripes natürlich nicht fehlen.

Drei Tage im Bann des Darts

Die Tage fliegen dahin, so packend ist das Spektakel. Von den Erstrundenspielen über die spannungsgeladenen Viertel- und Halbfinals bis hin zum atemberaubenden Finale – die NEO.bet Baltic Sea Darts Open sind ein Fest, das weit über den Sport hinausstrahlt.

Wir haben einige Fans getroffen und Bilder eingefangen

