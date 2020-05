Trotz Corona: Neue Radwege in Kiel

Viele Radwege in und um Kiel sind sehr holprig - die Stadt Kiel steuert dem jetzt nach und nach entgegen (Bild: L. Rusbült)

Das Kieler Tiefbauamt war in den vergangenen Wochen äußerst fleißig und hat viele der bestehenden Kieler Radwege ausgebessert. Während der Arbeiten, die seit März laufen, wurden fast 8 Kilometer neu asphaltiert.

Wieso das Ganze? Aufgrund des „Climate Emergency“-Beschlusses in Kiel, der besagt, dass die bereits bestehenden Radwege alle sechs Monate saniert werden sollen, wurden nun die ersten Radwege schon angegangen. Im Herbst soll es dann eine zweite Runde geben.

Unter anderem sind aktuell die Fahrradstraße Langenbeckstraße (Zubringer zur Veloroute 10) oder auch viele lange Abschnitte der Veloroute 2 verbessert worden. Gerade zur Velorroute 2 , die entlang des Neuen Botanischen Garten führt, sagte der Leiter der Tiefbauamtes Peter Bender: „Schön ist , dass längere Abschnitte im Verlauf der

Veloroute 2 erneuert wurden. Das war vorher ein holpriger Pfützenweg.“

Vorschläge, welche Radwege auszubessern seien, kamen zuvor von den Ortsbeiräten und dem Fahrradforum. Das Tiefbauamt überprüfte die Ideen anschließend auf Machbarkeit und Vereinbarkeit mit anderen Infrastrukturmaßnahmen - und setzte viele von ihnen in die Tat um.

Viele der Ausbesserungsarbeiten sind nun abgeschlossen. Aktuell wird noch an einem kleinen Stück in der Nähe des Professor-Peters-Platzes gearbeitet, außerdem wird in der Hamburger Hamburger Chaussee zusätzlich der Gehweg erneuert.

