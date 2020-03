Aufgesattelt – Die schönsten Fahrradtouren

0

Der März ist dafür bekannt, dass es weniger regnet und wärmer wird. Na, vor allem im Vergleich zum Februar! Also wird es endlich wieder Zeit, den Drahtesel aus dem Schuppen zu holen, ihn aufzupolieren und die eine oder andere Tour zu planen. Wir verraten euch wohin und wieso.

Radtour mit Schleusentransfer

Als Tipp der Redaktion können wir euch die Tour am Nord-Ostsee-Kanal ans Herz legen. Ihr startet von einem beliebigen Ort auf dem Kieler Westufer und radelt nach Norden in Richtung Wik. Hier wartet schon das erste Highlight: Ihr überquert die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt mit der kostenlosen Fahrradfähre. Von Kiel-Holstenau fahrt ihr direkt am Kanal entlang und lasst euch von den richtig dicken Pötten beeindrucken, die nur wenige Meter neben der Fahrrad-Strecke an euch vorbeiziehen. Nach rund 13 Kilometern lohnt es sich, einmal abzusteigen und auf dem Gut Warleberg ein Stück Erdbeerkuchen und eine frische Erdbeermilch zu genießen, bevor ihr wenige Kilometer später mit der Fähre zurück auf die andere Seite des Kanals übersetzt. Von Landwehr aus geht es direkt am Kanal zurück in Richtung Kiel.

Radtour für „die Neuen“

Ihr seid neu in der Stadt und sucht die passenden Fahrradtouren, um Kiel kennenzulernen? Dann solltet ihr die Gelegenheit nutzen und eine Neukieler-Radtour mitmachen.Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet in Kooperation mit der Radstation Umsteiger am Kieler Hauptbahnhof regelmäßig Touren an, die speziell für Neukieler entwickelt sind. Dabei geht es mal in den Osten Kiels, mal in die Umgebung, mal an den Strand. Die Tour ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. Alle Termine und Infos findet ihr auf www.kiel.de/umsteiger oder unter www.adfc-sh.de.

App-Tipp: Mit der App Komoot, verfügbar im App- und Play Store, könnt ihr Touren in und um Kiel entdecken – von Kielern empfohlen.