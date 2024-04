Im Vordergrund steht der Austausch zwischen Müttern und schwangeren Frauen. (Bild: Adobe Stock)

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, bereichert sein Serviceangebot ab dem 16. April für junge und werdende Mütter durch die Einrichtung eines „Milchcafés“.

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe lädt alle Schwangeren, stillenden Mütter sowie jene, die ihr Baby mit der Flasche füttern, zu einem wöchentlichen Treffen ein. Im Mittelpunkt stehen der persönliche Austausch, individuelle Beratung und wertvolle Informationen über die Ernährung von Babys im ersten Lebensjahr. In einer entspannten Atmosphäre, bei Snacks und Getränken, bietet sich den Müttern jeden Dienstag zwischen 10 und 11.30 Uhr eine hervorragende Gelegenheit zum Gespräch mit professionellen Stillberaterinnen. Dies ist eine ideale Plattform, nicht nur um fachkundige Tipps zu erhalten, sondern auch um Erfahrungen mit anderen Müttern zu teilen und neue Kontakte zu knüpfen.

Wo findet das „Milchcafé" statt?

Das neue Beratungsangebot findet in den einladenden Räumlichkeiten des Seminarraums „Wales“ im 3. Stock des Gebäudes C statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, sodass interessierte Frauen flexibel teilnehmen können. Mit diesem Angebot unterstreicht das UKSH seine Rolle als Unterstützer für Familien und fördert das Wohlergehen von Müttern und ihren Kindern in der Region.