Die besten veganen Spots in Kiel? Die gibts hier! Unsere Plant-Based-Profis Mona und Finja haben sich quer durch Kiels vegane Gastroszene gefuttert und den ultimativen Vegan-Guide für euch erstellt.

1. American Dining im Café Blattgold

BBQ-Steak-Burger, Mac’n’Cheese, Pulled-Pork – klingt alles so gar nicht vegan… Ist es im Blattgold aber! Zum Nachtisch locken Kuchen, Torten und Cupcakes.

Café Blattgold, Holtenauer Str. 176

2. Außergewöhnliches Eis im YUEYE Eiscafé

Bei YUEYE bekommt ihr echte Klassiker wie Vanille-, Erdbeer- und Schokoeis, wie auch exotische Sorten wie Matcha oder Schwarzer Sesam. Die frischen Waffeln, der Mango-Lassi und japanische Mochi schmecken ebenso!

YUEYE Eiscafé, Bergstraße 24

3. Vietnamesische Küche im Veganam

Zwischen vietnamesischen Klassikern wie Sommerrollen, Pho und Reisbandnudel-Bowls findet ihr im Veganam auf der Karte auch abwechslungsreiche Nudelgerichte aus dem Wok. Außerdem gibt es Ersatzprodukte à la Rind, Ente oder Hähnchen.

Veganam, Dreiecksplatz 9

4. Tex-Mex-Food im El Sombrero Verde

Im El Sombrero Verde kommt nur veganes und vegetarisches Tex-Mex-Food auf den Tisch. Ihr habt die Wahl zwischen Enchiladas und Arepas, Tacos und Fajitas, Burritos und Burgern und mehr. Viele Gerichte lassen sich hier ganz easy veganisieren.

El Sombrero Verde, Kleiner Kuhberg 12

5. Comfort-Food im BÄRISTOs Vegan Deli

Das Motto bei BÄRISTO könnte passender nicht sein: Yes Ve Gan! Dort gibts bombastische Lunchbowls, wöchentlich wechselnden Mittagstisch, frische Wraps, Sandwiches, Kuchen und Süßigkeiten – alles pflanzlich!

BÄRISTOs Vegan Deli, Schülperbaum 1

6. Echte Klassiker im Subrosa

Im Subrosa Kneipenkollektiv in Gaarden treffen alle zusammen, die vegetarisches und veganes Essen und ein paar Drinks genießen wollen. Von Currywurst-Pommes über Pizza und Burger bis hin zu „Rosis Specials“ gibts hier alles, was Bauch und Herz glücklich macht.

Subrosa Kneipenkollektiv, Elisabethstraße 24

7. Internationales Frühstück im Resonanz

Wisst ihr, womit ihr unbedingt in euer nächstes Wochenende starten solltet? Mit einem Besuch im Café Resonanz. Hier erwartet euch ziemlich nices veganes Früh- und Spätstück aus aller Welt: von Schwedisch über Syrisch bis hin zu Guatemaltekisch und vieles mehr.

Café Resonanz, Mittelstraße 23

8. Waffeln, Crepes & Wraps bei Tjorvi’s

100 Prozent vegan, gemütliche Einrichtung im Boho-Stil und die Wahl zwischen süß und salzig – was will man mehr? Gönnt euch vegane Crêpes, Waffeln oder Wraps bei Tjorvi’s und sucht euch leckere Toppings à la Frucht, Schoki und Soßen bzw. herzhafte Füllungen aus.

Tjorvi’s Café, Holstenbrücke 30

9. Japanische Ramen im Ramen Ann

Richtig gute, vegane Ramen und dazu eine erfrischende Yuzu-Schorle könnt ihr im Ramen Ann wegschlürfen. Zutaten wie Miso, Sojasoße und Kombu werden frisch aus Hokkaido geliefert und von Ramen Meister Inoue zu der japanischen Nudelsuppe verarbeitet.

Ramen Ann, Holtenauer Straße 158

10. Türkische Spezialitäten bei Mein Döner Kiel

Mein Döner & Co. ist eine der top Anlaufstellen für vegane Döner in Kiel! Hier habt ihr die Wahl zwischen Seitandöner in den verschiedensten Variationen, Falafel, veganem Börek und Pide, eingelegten Delikatessen und natürlich hausgemachten veganen Soßen.