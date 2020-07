Die Taucher der Scientific Diving Association suchen in der Ostsee nach Geisternetzen und Plastikmüll (Bild: S. Schulten)

Die Umweltschützer von One Earth – One Ocean nutzen die SeeKuh, um Müll aus der Ostsee zu bergen (Bild: S. Schulten)

Beim letzten Tauchgang bargen die Umweltschützer von OEOO ein zwölf Meter langes Geisternetz (Bild: S. Schulten)

Nachwuchstaucherin Lara macht sich auf den Weg zum „Mittelgrundwrack“ (Bild: S. Schulten)

Wenig später holt sie Netzreste und Plastikmüll aus der Ostsee (Bild: S. Schulten)

Das gefährliche Gut: „Geisternetze“ lösen sich zu Mikroplastik auf und werden zur Todesfalle für Meerestiere (Bild: S. Schulten)

Auf der SeeKuh haben Forschungstaucher, Umweltaktivisten der OEOO und Unterstütz*innen der Kieler Kosmetikfirma Oceanwell reichlich platz (Bild: S. Schulten)

Der Schutz und die Sauberkeit der Meere ist für Miriam Berwanger von Oceanwell ein besonderes Anliegen (Bild: S. Schulten)

0

„Geisternetze“ zersetzen sich langsam im Meer und gelangen als Mikroplastik nicht nur in den Umweltkreislauf, sondern auch in unseren Organismus. Umweltschützer fahren mit dem Bergungsschiff „Seekuh“ aufs offene Meer, um die Todesfallen für Meerestiere zu bergen.

Früh morgens beladen die Crew und Bergungstaucher*innen die „Seekuh“ mit Sauerstoffflaschen, Proviant und Treibstoff im Hafen von Schilksee, tanken das Schiff noch einmal auf, bevor sie von Pier 16 in Richtung Ostsee ablegen. Acht Taucher*innen der Scientific Diving Association (SDA) sind an Bord, die sich mit Kameras, Treibgut-Netzen und Messern bewaffnet in die Tiefe begeben werden, um nach den Hinterlassenschaften alter Fischkutter zu suchen. Als herrenlose Fischernetze liegen die „Geisternetze“ auf dem Grund der Meere und werden heute zur Todesfalle für Meeressäuger, Fische, Seevögel und Weichtiere.

Beim letzten Tauchgang bargen die Umweltschützer von OEOO ein zwölf Meter langes Geisternetz (Bild: S. Schulten)

Die Meere voll Müll

Geschätzte 10.000 Netze gehen jährlich in der Ostsee verloren. „Die Geisternetze bilden so rund 10 Prozent des weltweiten Mülls in den Meeren ab“, sagt Hubert Pinto De Kraus, Vorsitzender der SDA. Regelmäßig fahren er und seine Kolleg*innen mit der „Seekuh“ bis in den Herbst hinein aufs Meer, um nach Netzen und den Plastikmüll zu tauchen. Hilfreich beim Screening, also dem Aufspüren der Netze, ist ein von der SDA entwickeltes Meldeportal, über das Fischer oder Wassersportler Wrack- und Geisternetzpositionen melden können. Gerade an gesunkenen Schiffswracks und Unebenen in der Tiefe verfangen sich die Netze besonders gern und werden von den Fischern vor Ort gelassen. „Die Industriefischer kostet es viel Zeit und somit vor allem Geld, sich lange an einer Stelle aufzuhalten und das Netz umständlich von den Wracks zu “, sagt Pinto De Kraus.

Aber auch Freizeitangler*innen wissen um die Positionen der Wracks, denn hier tummeln sich besonders gern Fische. Allerdings passiert es nicht selten, dass ich auch die Köder der Angler in den Netzen verhaken und als Plastik im Meer verrotten.

Die Umweltschützer von One Earth – One Ocean nutzen die SeeKuh, um Müll aus der Ostsee zu bergen (Bild: S. Schulten)

Dann kommt die „SeeKuh“ zum Einsatz. Seit 2015 nutzt der als gemeinnützig anerkannte Umweltverein One Earth – One Ocean (OEOO) das Müllsammelschiff, nicht nur um die gefährlichen Netze und Plastikmüll aus dem Meer zu fischen, sondern in der Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam zu machen. „Der Meeresschutz und die Belastung der Umwelt zu Land und zu Wasser ist das aktuellste Thema der letzten Jahre“, sagt Dr. Rüdiger Stöhr von der OEOO. Der Dreck in den Meeren könne als besonders dramatisch angesehen werden, weil man ihn nicht sieht. Sichtbar zeigt sich die SeeKuh und er Verein deshalb zu Veranstaltungen wie dem „Tag am Kai“ in Kiel-Holtenau, dem „Hafen Festival“ oder der Kieler Woche 2019, bei der das Team von OEOO an nur einem Tag fünf Kubikmeter Müll entlang der Kiellinie aus der Förde holte.

Auf der SeeKuh haben Forschungstaucher, Umweltaktivisten der OEOO und Unterstütz*innen der Kieler Kosmetikfirma Oceanwell reichlich platz (Bild: S. Schulten)

Die Kieler Naturkosmetikfirma Oceanwell unterstützt dabei den Einsatz der SeeKuh auf der Ostsee. Sie steht für eine nachhaltige Nutzung der Ozeane. Mit ihrer Kampagne Protect the Ocean setzt sie sich aktiv für den Schutz der Meere und ihrer Fauna ein. Von jedem verkauften Oceanwell-Produkt fließen zehn Cent in geförderte Projekte. Dabei ist Oceanwell ist die einzige zertifizierte Naturkosmetik, die ausschließlich auf marinen Wirkstoffen basiert und nachhaltig kultivierte Bio-Algen verwendet. An der Sauberkeit der Ostsee und der Meere ist ihr daher besonders gelegen.

„Wir räumen den Dreck unserer Vorfahren weg“

Nach knapp einer Stunde Fahrt entlang der Küste sind wir an unserem Ziel angekommen. Das „Mittelgrundwrack“ in der Eckernförder Bucht ist ein Magnet für Fischernetze, Angler und ihre Köder. Es ist das Wrack eines am 24. Dezember 1914 in der Nähe der Untiefe „Mittelgrund“ gesunkenen Frachtenseglers. Kapitän Manfred Kähler lokalisiert die genaue Position des Wracks und gibt das Zeichen zum Abwerfen der Boje. Millimeterarbeit, die den möglichst genauen Standort des Wracks markieren und die Suche nach dem Müll erleichtern soll. In Dreier-Teams springen die Taucher*innen dann ins Wasser. Systematisch tauchen suchen sie das Wrack auf dem Grund der Ostsee nach den Plastik, Netzen und Hinterlassenschaften anderer Fischer ab, die gefährlich für andere Meerestiere werden können. Nicht selten verenden Fische, Krebse und Weichtiere, die unfreiwillig in den Netzen und Haken verfangen.

Nachwuchstaucherin Lara macht sich auf den Weg zum „Mittelgrundwrack“ (Bild: S. Schulten)

Wenig später holt sie Netzreste und Plastikmüll aus der Ostsee (Bild: S. Schulten)

Das gefährliche Gut: „Geisternetze“ lösen sich zu Mikroplastik auf und werden zur Todesfalle für Meerestiere (Bild: S. Schulten)

Etwa eine halbe Stunde dauert es, bis Lara mit einem Fetzen aus Schiffstau, Angelhaken und Plastikködern aus 16 Metern Tiefe auftaucht. Zufrieden legt sie ihr „Ausbeute“ in einen Sammeleimer, der am Ende des Tages rund fünf Kilo auf die Wage bringen sollte. Die Masterstudentin der Agrarwissenschaften verbindet ihr Hobby mit dem Nützlichen. Sie taucht seitdem sie ein kleines Mädchen ist. Durch Hubert, dem Leiter des Tauchsportzentrums der CAU ist Lara zur Scientific Diving Association gestoßen. „Meistens fühlt sich die Ausbeute wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein an, aber es ist ein Tropfen“, sagt Lara, die sich zufrieden für die SDA engagiert. Hier gebe es noch reichlich zu tun.

Der Schutz und die Sauberkeit der Meere ist für Miriam Berwanger von Oceanwell ein besonderes Anliegen (Bild: S. Schulten)

Aus dem Grund ist eine „SeeKuh 2“ bereits in Arbeit und soll noch in diesem Jahr zu Wasser gelassen werden. Au dem neuen Müllsammler wird ein Förderband installiert, um Plastik und auf der Oberfläche schwimmender Müll effizienter eingesammelt werden kann. Dies betrifft vor allem Regionen, in denen Flüsse wie der Nil in Ägypten und der Jangtse in China stark verschmutzt sind.

Der nächste Einsatz der „SeeKuh“ findet allerdings in heimischen Gewässern statt: vom 30. Juli bis 6. August ist die vor Fehmarn im Einsatz, um nach Geisternetzen und Plastikmüll zu suchen.

Hier erfahrt ihr mehr über die Scientific Diving Association, One Earth – One Ocean und ihren Unterstützer Oceanwell.