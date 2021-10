Kein NC, sondern 3G: angehende Studierende der CAU wurden mit einem entsprechenden Nachweis im Audimax der Uni in Präsenz empfangen. (Bild: Jürgen Haacks, Uni Kiel)

Einlass um 9 Uhr waren alle 600 ausgewiesenen Plätze belegt. (Bild: Christina Kloodt, Uni Kiel)

Nach drei Semestern fast ausschließlich digitaler Lehre begrüßt die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ihre neuen Studierenden erstmals wieder in einer Präsenzveranstaltung.

Als sich am Montagmorgen die Türen des Audimax auf dem Campus der CAU Kiel öffneten, bot sich allen Anwesenden ein ungewohntes Bild. Mehrere Hundert angehende Studierende strömten in den großen Hörsaal, wo sie von CAU-Präsidentin Professorin Simone Fulda begrüßt wurden. Zugangsvoraussetzungen der angehenden Akademiker*innen war nicht etwa der Numerus Clausus, sondern ein 3G-Nachweis und die Maskenpflicht. Und als sich das nervöse Gemurmel legte und alle auf ihren Plätzen zur Ruhe kamen, startete die erste Semesterstart in Präsenz nach drei digitalen Corona-Halbjahren.

4.742 neue Studentinnen und Studenten haben sich für das Wintersemester 2021/22 an der CAU bisher eingeschrieben. Rund 3.500 von ihnen beginnen erstmals ein Hochschulstudium.

„Ich freue mich sehr, Sie an Ihrem ersten Tag an unserer Universität persönlich willkommen heißen zu können! Zusammen mit den Fakultäten, den Einrichtungen der Universität und den Studierenden haben wir unser Bestes getan, um Ihnen den Studienbeginn trotz der noch geltenden Corona-Einschränkungen so einfach wie möglich zu gestalten“, sagte CAU-Präsidentin Professorin Simone Fulda in ihrem Grußwort. „Wir setzen auf Präsenz im neuen Semester - Sie werden damit den Campus der CAU als Ort der Begegnung, des gemeinsamen Lernens und des sozialen Miteinanders erleben können.“

Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hieß die neuen Studierenden herzlich willkommen: „Auf Sie wartet die vermutlich wichtigste, intensivste und spannendste Zeit Ihres Lebens. Und für diese Zeit ist Kiel genau die richtige Stadt. Besonders würde ich mich freuen, wenn Sie mithelfen, Kiel.Sailing.City noch innovativer, nachhaltiger und klimafreundlicher zu machen. Wir brauchen gute Ideen für die Zukunft – und ich bin mir sicher, dass Sie jede Menge davon haben.“

3G-Regelungen für Präsenzveranstaltungen

Voraussetzung für die Rückkehr in die Seminarräume und Hörsäle ist die 3G-Regelung. Sie erlaubt die volle Auslastung der Lehrräume. „Die Größe und Vielfalt unserer Universität erfordern sehr viele Detailregelungen, um die Präsenz und die 3G-Kontrollen zu organisieren – eine Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen. Umsetzen werden wir das mit einer Kombination aus vereinfachten digitalen Nachweisen und Einlasskontrollen – auch unterstützt durch externes Personal“, ergänzt CAU-Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer, die auch den Corona-Krisenstab der Universität leitet. „Für alle, die sich impfen lassen möchten, bieten wir vom 19. bis 21. Oktober und am 11. November eine Impfstation auf dem Campus der CAU an.“

CAU, Stadt Kiel, Schleswig-Holstein: „Ein herzliches Willkommen“

Die traditionelle Begrüßung durch die Dekane der Fakultäten moderierte Professor Markus Hundt, Vizepräsident für Studium, Lehre und wissenschaftliche Weiterbildung an der CAU. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther überbrachte seine Grußworte per Videobotschaft. Am Nachmittag begrüßt Professorin Nele Matz-Lück, Vizepräsidentin für Internationales, Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität, die neuen Studierenden. Stadtrat Gerwin Stöcken überbringt die Grüße der Stadt. Einen humorvollen Abschluss des offiziellen Teils bildete ein Slam Poetry von Selina Seemann.

Im Anschluss können die neuen Studierenden auf einer digitalen Messe mit vielen universitären Einrichtungen wie der Zentralen Studienberatung, der Universitätsbibliothek oder dem Sportzentrum in Kontakt kommen und sich beraten lassen. Die Landeshauptstadt Kiel und das Kieler Theater informieren über die Angebote der Stadt. Außerdem präsentieren sich viele Hochschulgruppen, deren Themenspektrum von Politik über Religion bis Rollenspiel reicht.