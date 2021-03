Die Uni Kiel stellt sich vor

Die Studien-Informations-Tagen der CAU finden in diesem Jahr coronabedingt als Online-Messe statt. (Bild: Marvin Radke)

Vom 16. bis 18. März stellt sich die Christian-Albrechts-Universität im Rahmen der digitalen Studien-Informations-Tage vor. Hier finden Studieninteressierte Antworten auf die wichtigsten Fragen rund ums Studium in der Landeshauptstadt.

Von jeweils 9.15 bis 15 Uhr werden an drei Tagen in rund 100 Vorträgen die Studiengänge der Landesuniversität vorgestellt und Wissenswertes rund um Studienvoraussetzungen, Bewerbung, Studienfinanzierung, Praktika sowie Auslandsaufenthalte erklärt. „Erneut sagen wir: herzlich willkommen, diesmal digital“, erklärt Anette Schmitz, Leiterin der Zentralen Studienberatung der CAU. „So können wir alle Interessierten trotz Corona motiviert und fundiert informieren, was für alle Beteiligten sehr erfreulich ist. Schülerinnen und Schüler sowie alle anderen Studieninteressierten können offene Fragen klären.“ Zusätzlich zu dem Programm wird es bis zu 40 digitale Messestände geben, vertreten sind die Institute und zahlreiche Fachschaften der CAU, das International Center und der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA). Aber auch regionale Partner wie die Landeshauptstadt Kiel oder die Agentur für Arbeit laden zum virtuellen Austausch ein. Außerdem bietet die Zentrale Studienberatung individuelle Online-Beratungen an – das gilt übrigens auch außerhalb der Info-Tage: „Auch darüber hinaus kann eine persönliche Beratung verabredet werden. Denn die Zentrale Studienberatung steht allen Interessierten ganzjährig zur Verfügung“, so Schmitz. Die Studien-Informations-Tage an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind öffentlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Wichtigste in Kürze:

Was: Studien-Informations-Tage 2021

Wann: 16. bis 18. März, jeweils 9.15 bis 15 Uhr

Wo: Digital unter unter www.uni-kiel.de/studien-info-tage