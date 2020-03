(Bild: Jens Butz)





(Bild: Juliane Spaete)

0

Vom Tributkonzert bis zur seichten Theaterunterhaltung – in Kiel geht eine ganze Menge. Wir haben wieder einmal einige Tipps für euch zusammengestellt!

Daniel Green Band

7. März, Prinz Willy

Die Band singt den ersten Akkord — die Gitarre stimmt ein und erinnert mit ihrer warmen Melancholie an „the mamas and the papas“ und nach ein paar Takten beginnt der Song abzuheben.Melodien, seltsam neu und doch vertraut. Folksongs die eine Verbindung schaffen, zwischen Himmel und Erde, zwischen gestern und morgen, vorgetragen, von Musikern, die durch das Miteinander strahlen und die Gemeinsamkeit genießen. Im Kreis stehen sie nur um ein Mikrofon, das ihr Sprachrohr in die Welt ist. Sie singen ihre mehrstimmigen Balladen, Singersongwriter- und Bluegrass-Songs über die Jugend & das Alter, über Lachen und Weinen, Anfang & Ende. Manchmal klingen die Songs fast wie folkige Gospels oder erinnern an Songwriting aus Zeiten von Cat Stevens. Daniel Green spielt seine Songs an Orten, an denen die Musik atmen kann und die Texte Raum haben: Im Wald, in kleinen Kirchen, in historischen Treppenhäusern aber auch in Wohnzimmern und Kommunen. Die Band möchte eine Verbindung zueinander und mit dem Publikum eingehen, die Menschen mit den Songs berühren, zum Träumen zu bringen und im besten Fall kleine magische Momente zu schaffen.

Eintritt ist wie immer frei. Um eine Spende wir allerdings gebeten.

U2 Tributshow

6. März, Räucherei

Achtung Baby! ...heißt es seit nun mehr über 17 Jahren deutschlandweit sowohl auf den großen Bühnen als auch in den Clubs, wenn es um eine Tributeshow für die irische Band U2 geht. Benannt nach dem siebten Studioalbum ihrer Vorbilder nimmt Achtung Baby die Konzertbesucher mit auf eine Reise durch die fast 40 Jahre andauernde Erfolgsstory der vier Iren aus Dublin.

Angelehnt an die enorme Multimediashow, welche U2 den Spitzenplatz als weltweit erfolgreichste Band in der Konzertszene einbrachte, werden auch die vier Lüneburger der Band Achtung Baby bisweilen von einer eigens kreierten Video-Show unterstützt.

Fil Bo Riva

12. März, Die Pumpe

(Bild: Juliane Spaete)

Wenn es dieser Tage noch Argumente für ein geeintes Europa braucht, hier ist eins: Filippo Bonamici aka Fil Bo Riva. Gebürtiger Römer, Vater Italiener, Mutter Deutsche. In Madrid gekellnert, in Irland Abitur gemacht, in Berlin studiert. Bonamici symbolisiert also schon seinen biografischen Eckdaten nach jene international ausgerichtete Freigeistigkeit, welche der europäischen Idee zugrunde liegt. Das aktuelle Album, „Beautiful Sadness“ trägt Europa im Herzen und eine freiheitlich offene Ausrichtung auf der Zunge. Mit Grandezza lotet Fil auf „Beautiful Sadness“ in schwelgerischen Hymnen wie „Time Is Your Gun“ oder der ersten Single „Go Rilla“ die Grenzen des Indie-Rock aus und überführt gleichzeitig die europäische Folktradition in die Moderne. Drei ausverkaufte Tourneen durch Europa waren die Folge. In Beautiful Sadness fließt das alles zusammen: Von den Briten hat Fil den Zug zum Refrain, aus Italien das Schwelgerische und Berlin verdankt er vielleicht die Zielstrebigkeit und eine gewisse Schnoddrigkeit, die stets dafür sorgt, dass Fil Bo Riva die Grenze zum Kitsch mit spielerischer Leichtigkeit umschifft.

Tickets sind bei der Konzertkasse Streiber erhältlich.

„Alle meine Söhne„ von Arthur Miller

6.März, Werkstatt Theater

„Alle meine Söhne„von Arthur Miller - Fabrikbesitzer Joe Keller lässt wissentlich fehlerhafte Flugzeugteile an die amerikanische Armee ausliefern, was zum Absturz von 21 Flugzeugen führt. Die Schuld an diesem Unglück schiebt er auf seinen Kompagnon. Der Besuch des jüngeren Bruders Chris reißt alte Wunden auf und droht die krampfhaft aufgebaute Fassade des Familienlebens im amerikanischen Kleinstadtmilieu einzureißen. Aus Profitgier werden moralische Grundsätze zur Seite geschoben. In Zeiten, in denen Autofirmen, Banken, Chemiefirmen und Wohnungshaie ohne Rücksicht auf Verluste betrügen und manipulieren, wird deutlich, dass sich an dieser Haltung nichts geändert hat, im Gegenteil, die Gewissenlosigkeit ist eher noch größer geworden. Weitere Infos unter Werkstatt-theater-kiel.com.