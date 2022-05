0

Während des verlängerten Wochenendes warten wieder hochkarätige Veranstaltungen auf euch!

Bretonische Musik

(Bild: Pressefoto)

Mit Marthe Vassallo ist es gelungen, eine der besten Sängerinnen der Bretagne zu engagieren. Sie beherrscht die alte bretonisch-keltische Sprache und kann mit ihrer ausdrucksvollen Stimme die alten Lieder wieder lebendig werden lassen, wie auch die typischen Gesänge zum bretonischen Tanz. Mitgebracht hat sie zwei exzellente Musiker: Gilles Le Bigot an der Gitarre und Jean Michel Veillon an der Querflöte.

31. Mai, 20 Uhr • KulturForum Kiel

WORLD LINDY HOP DAY IN KIEL

Am 26. Mai zur Himmelfahrt wird weltweit der World Lindy Hop Day mit einer Vielzahl von Partys begangen. Auch die Kieler Tänzerinnen und Tänzer wollen an diesem Tag feiern. Der Kieler Swingtanz-Verein „KTK Kieler Swing und Tanzkultur e. V“ hat sich ein umfangreiches Programm ausgedacht. Tagsüber von 11 bis 15 Uhr gibt es Swing Musik, Tanzen und Schnupperkurse auf der Kiellinie bei der Steinschlange. Und abends findet ab 19 Uhr eine Party mit Livemusik auf dem Platz vor dem Ansgar-Gemein- dezentrum in der Holtenauer Straße 91 statt. Alle Kieler:innen sind herzlich dazu eingeladen im Stil der 20er zu tanzen.

26. Mai, 11–15 uhr, Kiellinie bei der Steinschlange, ab 19 uhr auf der Holtenauer Straße 91

Soundmix

(Bild: Pressefoto)

Summer and The Giantess verschmelzen feminine Vocal-Eleganz mit Riff-Ekstasen und dynamischem Schlagzeug zu einem Mix aus New Wave, Psychedelic Rock und Shoegaze. Mit dabei ist an diesem Abend die Band Rauchen: Feinstes Punk-Geknüppel bringen sie auf die Bühne – neuerdings mit Wave-Einschlag. Karten kosten 9 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse.

27. Mai, 20.30 Uhr • hansa48