Bis man wieder im Sandhafen sitzen kann, vergehen noch 1,5 Wochen. Aber ihr könnt euch dort bis dahin to-go alles mitnehmen (Bild: Finja Schulze)

0

Muttertag steht vor der Tür - an diesem Tag ihr vielleicht etwas Besonderes mit eurer Mutter unternehmen. Hier ist eine Übersicht, was ihr Schönes am Sonntag unternehmen könnt – trotz Corona.

In Kiel

Abstecher zum Sandhafen

Bei gutem Wetter öffnet die kultige Location direkt an der Waterkant von 12 bis 19 Uhr. Bestellt werden kann eine kleine Auswahl an Limos, Drinks, Waffeln, Hafenbrote und Kaffee to Go vor Ort oder vorab per Telefon.

Fischbrötchen bei Moby

Ein schnelles Fischbrötchen auf die Hand oder einen der neuen Kuchen probieren: Bei Moby könnt ihr ebenfalls (mit Abstand) eure Bestellung aufgeben und dann entspannt die Kiellinie entlang schlendern.

Alter Botanischer Garten

Der Alte Botanische Garten ist immer einen Abstecher wert. Früh morgens ist es herrlich, zuzusehen, wie die Sonne aufgeht. Über so ein romantisches Erlebnis freut sich sicher auch die Mama!

Blumen-DIYs basteln

Habt ihr im Garten viele schöne Blumen und Zweige? Dann bastelt doch ein tolles DIY für eure Mutter daraus. Hier beim Förde Fräulein gibt es eine klasse Anleitung für tollen Blumenschmuck, egal ob mit frischen oder getrockneten Blumen.

Um Kiel herum

Radtour mit Picknick

Setzt euch auf eure Räder, sucht euch eine der vielen tollen Touren rund um Kiel heraus und packt etwas zu Essen und zu Trinken ein, auch eine Decke ist keine schlechte Idee. An den vielen einsamen Ecken in Schleswig-Holstein dürfte es sicherlich das eine oder andere Plätzchen geben, an dem ihr ungestört etwas Zeit gemeinsam verbringen könnt! PS: Die App Komoot verrät euch tolle Routen, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet.

Langer Spaziergang am Nord-Ostsee-Kanal

Über die Levensauer Hochbrücke, zurück am Kanal und das Ganze bei bestem Wetter: Was will man mehr? Es gibt sowohl Routen für kürzere, als auch für längere Spaziergänge entlang am Wasser. Und am Ende landet man in Holtenau, um sich bei Kaffee und Kuchen to go den Nachmittag zu vertreiben.