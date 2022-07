Was bis zum Wochenende in Kiel los ist? Wir verraten es euch!

0

Was ihr diese Woche noch so erleben könnt, erfahrt ihr hier …

Film: Wer wir gewesen sein werden

Am 28. Juli findet im Studio Filmtheater eine Filmvorführung mit anschließendem Filmgespräch mit dem Regisseur statt. „Wer wir gewesen sein werden“ hatte seine deutsche Premiere im Wettbewerb des DOK.fest München 2021 und lief seitdem auf verschiedenen nationalen Festivals. Es geht um eine Geschichte über Identität nach dem Verlust eines geliebten Menschen und eine Liebesgeschichte über den Tod hinaus.

28. Juli, 20.30 Uhr • Studio Filmtheater Kiel

Musikalischer Abend: Französisches Flair

Mitreißend, voller Lebensfreude und ungemein vital: Ina Karian et Paris la nuit versprechen einen Abend mit südlichem Flair. Die deutsch-französische Formation spielt eigene Kompositionen, beeinflusst von Gypsy Rhythmen, Flamenco und World Music sowie einige Interpretationen von Piaf bis Aznavour. Ein intensives Musikerlebnis, getragen von der Persönlichkeit und der sensuellen Stimme der Gründerin Ina Karian und dem gekonnten Zusammenspiel ihrer ausdrucksvollen Begleiter.

29. Juli, 20 Uhr • Lutterbeker

Politische Lesung in der Pumpe

Ein Abend zwischen Vortrag und Lesung, Comedy und politischen Abgründen erwartet euch am 29. Juli in der Pumpe. Seit Jahren recherchiert der Schriftsteller Tobias Ginsburg undercover: Er schleust sich da ein, wo man wirklich keinen Fuß hinsetzen sollte! Er infiltrierte rechtsextreme und fundamentalistische Netzwerke, schlich sich bei faschistischen Burschenschaften und der „Neuen Rechten“ ein, besuchte die „Alt-Right“ in den USA, lebte in Reichsbürgersekten oder begleitete auch mal monatelang Nazi-Rapper bei der Rekrutierung junger Männer. Genau darum geht es in seinem neuen Buch „Die letzten Männer des Westens“. Tobias erzählt und liest von den menschlichen Abgründen. Ein so beklemmender wie komischer Abend. Tickets unter www.diepumpe.de.

29. Juli, 20 Uhr • Die Pumpe

Bachblyten Festival

Freiluftkultur vom Feinsten, Kunst, buntes Treiben und sehr viel Liebe gibt es bereits zum 12. Mal beim Bachblyten® Festival 2022. Die idyllische Atmosphäre wird durch liebevolle und kreative Dekoration inszeniert. Auf drei verschiedenen Bühnen dürfen die Gäste auf 60 Liveacts und DJs aller Art gespannt sein. Musikalisch gibt es natürlich wieder verschiedene Genres wie Techno, Trance, House, Minimal oder Elektro zu erleben. Aber auch künstlerisch wird einiges geboten: Theaterstücke, Kleinkünstler:innen, Newcomer:innen und Feuershows. Mit viel Hingabe und Kreativität lässt das Team auf dem Flugplatz Schwesing jedes Jahr eine ganz eigene, kleine Welt entstehen. Tickets gibt es unter www.bachblyten-festival.com.

29.-31. Juli • Flugplatz Schwesing

Musikalisches Angeln

Poetische Songs aus tiefen Gewässern mit der Sängerin Claudia Giese, dem Pianisten Thomas Krizsan und dem Cellisten Arturo Figueroa. Sinnlich, schillernd und menschlich sind die Texte und Kompositionen. Besondere Elemente in der Musik von Miss Hope goes fishing sind die Mischung von akustischen Instrumenten mit elektronischen Klangverschmelzungen von Stimme und Synthesizer, Wechsel zwischen Gesang und Sprache, bildhaften Geräuscheinspielungen, virtuosen Improvisationen und starken Rhythmen. Claudia Gieses Stimme changiert zwischen Chanson- und Jazzklang – auf Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch. Perkussiv-afrobrasilianisch geprägt, bringt sie Rhythmus ins Spiel.

30. Juli, 20 Uhr • Lutterbeker

Kieler Kultursommer – mehr Vielfalt zu 50 Jahre Olympia

Vor einem halben Jahrhundert wurde die Landeshauptstadt zum Austragungsort der olympischen Segelwettbewerbe und begründete erstmals ihren heutigen Ruf als Weltstadt des Segelns. In Erinnerung an dieses kulturell prägende Ereignis lädt der 23. Kieler Kultursommer bis Ende August zu einem vielfältigen Sport- und Kulturprogramm ein, das Kiels Vielfältigkeit und Weltoffenheit erlebbar macht – mit nostalgischen Revivals damaliger Segelregatten und Konzerten junger Künstler:innen.

Auch darstellende Künste wie Theaterstücke und Opernvorstellungen sind Bestandteil des Kulturprogramms. Wie Olympia feiert das Freilichttheater „Der kleine Prinz“ Jubiläum und entdeckt zum 30. Mal im Innenhof des alten Rathauses neue Planeten. Für mehr spanisches Temperament sorgt die diesjährige Sommeroper „Carmen“ mit Liveübertragung der Premiere am 18. August an verschiedenen Standorten in Kiel.

Während des gesamten Kultursommers gibt es außerdem einzelne Konzerte, Lesungen, Wissenschaftsspaziergänge und auch Stadtspaziergänge, auf denen sich die Kieler Sehenswürdigkeiten und schönsten Spots am Wasser erkunden lassen.

Das vielseitige Kulturprogramm animiert dazu, die Gedanken auf die Reise zu schicken, in nostalgischen Erinnerungen zu schwelgen, den Alltag hinter sich zu lassen, innezuhalten und den eigenen Horizont zu erweitern.

Das Kultursommer-Programm erscheint in der Sommerausgabe der Broschüre „Fördelotse“ von Kiel-Marketing und ist auf der Internetseite www.kiel.de/kultursommer zu finden.

bis Ende August • in ganz Kiel