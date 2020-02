Die Versicherungsentwickler im Norden

Ein starkes Team: Insgesamt sorgen rund 300 Mitarbeiter für ein kontinuierliches Wachstum des Unternehmens

Die Firmenzentrale der Kieler DOMCURA AG liegt am Theodor-Heuss-Ring

Der Standort am Hörncampus bietet Wasserblick inklusive

Seit über 25 Jahren zählt die DOMCURA Unternehmensgruppe als Assekuradeur und Assekuranzmakler zu den anerkannten Ausbildungsbetrieben. Über 300 Kieler Mitarbeiter sind dank flexiblen und selbstbestimmten Arbeitsbedingungen für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich.

Die im Stadtteil Hassee und an der Hörn ansässige Kieler DOMCURA AG ist auf den Vertrieb und die Entwicklung privater und gewerblicher Versicherungslösungen für den deutschen Markt spezialisiert. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen in der zentral gelegenen Firmenzentrale am Theodor-Heuss-Ring und an weiteren Standorten in Deutschland ein jährliches Prämienvolumen von annähernd 300 Millionen Euro, womit die DOMCURA marktführender Assekuradeur in Deutschland ist.

Als Arbeitgeber setzt der mittelständische Konzern dabei auf fachlich versierte Spezialisten und bietet im Gegenzug interessante Arbeitsplätze in einem modernen und freundlichen Arbeitsumfeld. Es gibt sogar ein eigenes exklusives Mitarbeiterrestaurant. Flexibles, selbstbestimmtes und effizientes Arbeiten wird bei der DOMCURA großgeschrieben. Die Mitarbeiter profitieren von den Benefits eines großen Unternehmens: 30 Tage Urlaub, über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen sind dabei selbstverständlich. Und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein wichtiges Anliegen.

Die Einstiegsmöglichkeiten sind vielfältig: Neben Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen, beispielsweise in der Schadenbearbeitung oder der Vertragsabteilung, sucht die DOMCURA neue Kollegen als IT-Anwendungsentwickler, Mitarbeiter für die Buchhaltung und im Marketing.

Darüber hinaus sind Stellen als Werkstudent zu besetzen. Engagierte Quereinsteiger sind ebenfalls gerne gesehen. Während der Ausbildung am Standort in Kiel lernen die Auszubildenden sämtliche Versicherungssparten des Unternehmens kennen und werden in den jeweiligen Abteilungen von Ausbildungsbeauftragten begleitet und unterstützt. Bereits dreimal hatte die DOMCURA in den letzten zehn Jahren den Berufsbesten in ihren Reihen. Noch heute bereichern viele der ehemaligen Auszubildenden mit ihrem Können und Wissen das Unternehmen.

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte die Unternehmensgruppe auch in Zukunft erfolgreich sein. Weitere Informationen erhaltet ihr online unter www.domcura.de.