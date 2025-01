„Unterstützt lokale Unternehmen, wann immer ihr könnt", sagt John Rapaglia von Johns Burgers,

Die Gastronomie in Kiel steht vor großen Herausforderungen, doch John Rapaglia von John's Burgers und West Side Pizza sieht eine Chance für die Gemeinschaft. Er ruft dazu auf, die Vielfalt unserer Stadt zu bewahren und lokale Restaurants zu unterstützen.

Durch Kiel weht nicht nur die salzige Luft der Ostsee, sondern eine Brise der Veränderungen – vor allem in der Gastronomie. Diese plagen in den vergangenen Wochen vor allem Sorgen, Nöte, Zukunftsängste.

Gastro-Sterben in Kiel

In den vergangenen Wochen mussten wir schmerzhaft mit ansehen, wie traditionsreiche Restaurants und beliebte Treffpunkte in Kiel ihre Türen schließen. Namen wie San Remo, Längengrad, Donnerlüttchen oder der Club 68 – sie alle sind Teil der bunten Stadtgeschichte, die nun vor neuen Herausforderungen steht.

In einer bewegenden Video-Botschaft auf Instagram wendet sich John Rapaglia, der amerikanische Inhaber von John's Burgers und West Side Pizza, an die Kieler Gemeinschaft. "Es ist ein harter Schlag," sagt John, "denn hinter diesen Läden stehen viele Menschen, die mit Leidenschaft und Herzblut arbeiten." Die wirtschaftlichen Zeiten sind ra. Doch John sieht nicht nur die Schwierigkeiten, sondern auch die Chancen, die in dieser Situation liegen.

John Rapaglias Video-Botschaft: „Das Kiel haben, was wir wollen"

"Wir haben die Möglichkeit, Kiel so schön wie möglich zu gestalten," betont er. Bei John's Burgers und West Side Pizza versucht man, genau diese Vision zu leben. Es geht darum, lokale Geschäfte zu unterstützen. Jeder kleine Beitrag zählt und kann den Unterschied machen.

"Mit diesen kleinen Dingen können wir das Kiel haben, das wir wollen – bunt, vielfältig und voller Charakter."

Johns Botschaft ist klar: Die Gemeinschaft macht den Unterschied. In dieser herausfordernden Zeit ist es wichtiger denn je, zusammenzuhalten und die Vielfalt unserer Stadt zu bewahren. Sei es beim Bummel entlang der Hafenpromenade oder beim Genießen eines leckeren Menüs in einem der verbliebenen Restaurants – lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Kiel lebendig bleibt.

In diesem Sinne bedankt sich das Team von John's Burgers und West Side Pizza bei allen, die die lokale Gastronomie mit Herzblut unterstützen. Denn letztlich sind es die kleinen Gesten, die große Wellen schlagen können.