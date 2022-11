0

Am Volkstrauertag, der dieses am am Sonntag, den 13. November begangen wird, nehmen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Bürgermeister Renate Treutel und weitere Repräsentant:innen an zahlreichen Kranzniederlegungen teil.

Bürgermeisterin Renate Treutel legt am Freitag, 11. November, um 15 Uhr bei der Gedenkveranstaltung der Deutschen Marine, des Deutschen Marinebundes und der Marine-Offiziers-Vereinigung am Marine-Ehrenmal Laboe einen Kranz für die Landeshauptstadt Kiel nieder.

Am U-Boot-Ehrenmal Möltenort legt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Sonnabend, 12. November, um 14 Uhr im Rahmen einer Gedenkstunde einen Kranz nieder.

Der 1. stellvertretende Stadtpräsident Robert Vollborn legt nach einer Gedenkrede am Sonnabend, 12. November, um 15 Uhr am Hochkreuz auf dem Nordfriedhof für die Toten beider Weltkriege im Namen der Landeshauptstadt Kiel einen Kranz nieder.

Die Gedenkfeier wird ausgerichtet vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gemeinsam mit der Bundeswehr und in Verbindung mit dem Land Schleswig-Holstein und der Landeshauptstadt Kiel. Im Anschluss an die Gedenkfeier erfolgt eine Kranzniederlegung auf dem British War Cemetery.

Auch am Ehrenmal Schilksee wird am Sonnabend um 15.30 Uhr der Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedacht. Eine stille Kranzniederlegung ist am Ehrenmal auf dem Friedhof Holtenau vorgesehen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Schleswig-Holsteinische Landtag, die Landesregierung und die Landeshauptstadt Kiel laden am Sonntag, 13. November, um 11.30 Uhr in den Plenarsaal des Landtages ein zu einer gemeinsamen Gedenkstunde für die Opfer der Kriege und von Gewaltherrschaft. Der stellvertretende Stadtpräsident Robert Vollborn nimmt für die Landeshauptstadt Kiel an der Gedenkstunde teil.

Die Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen „Arbeitserziehungslager Nordmark“ mit der 2. Stellvertretenden Stadtpräsidentin Andrea Hake beginnt am Sonntag, 13. November, um 11.30 Uhr an der Dokumentations- und Gedenkstätte an der Rendsburger Landstraße in Höhe Achterwehrer Straße.