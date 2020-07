0

Die Kieler Woche bietet dieses Jahr eine interaktive Plattform ("Hub") an, auf der die Besucher*innen gemeinsam ihr individuelles Programm erleben können. Rund 80 Bands Newcomer-Bands stehen bereits für das Voting bereit.

Ob Kieler Lokalmatadore wie The Pinpricks und Foerdesound, Four Rooms aus dem benachbarten Lübeck oder Trio Farm aus dem fernen Leipzig – auch in diesem Jahr ist die Bühne der Kieler Woche heiß begehrt. Und so meldeten sich bereits rund 80 Künstler aus dem gesamten Bundesgebiet auf der Plattform Regioactive für eine Abstimmung an, bei der jeder für seinen oder mehrere Solokünstler und Bands stimmen kann. Die Plätze sind jedoch begrenzt. Die Top 20 Nachwuchs-Acts erhalten einen Platz auf dem begehrten Line-Up der Kieler Woche-Bühne.

Durch die Einbindung von In- und Outdoor-Locations in und um Kiel sowie den Künstler/innen wird in Zeiten der Corona-Pandemie ein deutliches Zeichen des kulturellen Zusammenhalts gesetzt.

So nehmt ihr teil.



- Klickt bei eurem Kandidaten auf den Button "Jetzt voten!"

- Gebt eure Emailadresse ein

- Tragt den Code aus eurer Emailbestätigung ein. Diese findest du in deinem privaten Emailpostfach.

Fertig!

Die Teilnahme an der Abstimmung ist bis einschließlich dem 12.07.2020 möglich.