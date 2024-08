(Bild: Gregor Hohenberg)

Ein stimmlich wie musikalisch wilder und grandioser Ritt durch Jahrhunderte (weiblicher) Musikgeschichte.

Wallis Bird ist eine Ausnahmekünstlerin, die man erlebt haben muss, um sie wirklich zu begreifen. Mal stimmgewaltig, mal einfühlsam-zart, aber immer mit einer unbändigen, unvergleichlichen Energie trägt sie Songs vor. Dabei begleitet sie sich für gewöhnlich an der Gitarre und verwendet sowohl Mikrofon als auch den eigenen Körper als Instrument an der Loop Station. Langweilig war es mit der gebürtigen Irin, die sich inzwischen auch in Deutschland heimisch fühlt, noch nie.

Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival steigerte sie im Casino der Stadtwerke Kiel allerdings das Spektakel nochmals. 2019 während des Besuchs des Präsidenten Irlands bei Bundespräsident Steinmeier auf Schloss Bellevue traf sie auf das klassische Ensemble „Spark“. Der Funke sprang sofort über und schnell war klar, dass gemeinsames Projekt hermusste.

Spark, das sind Andrea Ritter (Blockflöte), Daniel Koschitzki (Blockflöte, Melodica), Stefan Balazsovics (Violine, Viola), Victor Plumettaz (Violoncello) und Christian Fritz (Klavier) und zusammen mit Wallis Bird gebaren sie „Visions of Venus“. Ein Album, auf dem Hildegard von Bingen ebenso gehuldigt wird wie Kate Bush, Carole King, Joni Mitchell oder Clara Schumann.

Bird uns Spark gelingt es dabei, das Publikum mit auf eine Reise zu nehmen, auf der das Publikum in den mal angenehmen, mal aufregenden Arrangements immer wieder Neues im Bekannten entdecken konnte. Das verfing bei den Zuhörer:innen – auch trotz leichter Schwächen bei den Mitmach-Parts gab es am Ende gleich mehrfach stehende Ovationen für die sechs Künstler:innen, die diesen Abend zu einem unvergesslichen gemacht haben.