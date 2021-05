(Bild: Foto: leszekglasner / iStock / Getty Images Plus)

Entdeckt die Heimat auf die intensivste Art und Weise: zu Fuß. Warum Wandern so gesund ist und welche Strecken sich eignen, erfahrt ihr hier.

Gerade durch das Arbeiten im Homeoffice bewegen wir uns seltener. Dabei lohnt es sich, den ersten Schritt zu machen, denn Wandern wirkt sich positiv auf Körper und Psyche aus. Wandernde verbrennen Kalorien und eine französische Studie ergab sogar, dass bei den teilnehmenden Frauen durch Spaziergänge von mehr als 2,5 Stunden pro Woche sogar Pfunde purzelten. Der Kalorienverbrauch hängt natürlich von vielen Faktoren ab.

Gesund und munter

Eine Frau, 1,65 cm, 65 kg, 50 Jahre verbraucht bei einer Stunde Wandern mit normaler Intensität und ohne Gepäck circa 228 kcal, mit erhöhter Intensität sogar 273 kcal. Das entspricht etwa einer Stunde Brustschwimmen. Beim Wandern stärken wir unseren gesamten Körper und entlasten anfällige Partien: Eine trainierte Beinmuskulatur entlastet zum Beispiel Knie- und Hüftgelenke. Auch die Körperhaltung verbessert und das Verletzungsrisiko verringert sich. Regelmäßiges Wandern steigert außerdem die Kondition und senkt den Blutdruck, wie mehrere Studien ergaben. Wer sich im Rahmen der eigenen sportlichen Möglichkeiten bewegt, fördert nicht nur das Immunsystem, sondern baut gleichzeitig das Stresshormon Cortisol, was das Immunsystem hemmt, ab. Das passiert allerdings nur, wenn man sich nicht überfordert und stresst. Und wie jeder weiß, kurbelt Sonnenlicht die Bildung von Vitamin D an und alles zusammen macht uns einfach rundum glücklich, was die Gesundheit noch mal fördert. Also, worauf wartet ihr noch?

Quelle: Deutscher Wanderverband

Wandern rund um Kiel

40 Wanderrouten rund um die Kieler Förde bis nach Preetz und Bordesholm umfasst der Kieler Wanderatlas von Jens Uwe Mollenhauer. Dazu gibt es gratis GPS-Tracks, detaillierte Karten und Anreiseempfehlungen mit dem ÖPNV. Redakteurin Mirjam Stein hat mit dem Wanderatlas das Dosenmoor entdeckt. Das Projekt Kieler Wanderatlas lebt übrigens vom Mitmachen: Wanderfreund*innen können eigene Wanderungen einreichen, die es dann nach kurzer Zeit für alle kostenlos zum Download gibt.

Jens Uwe Mollenhauer: Kieler Wanderatlas, ProjektNord, 16,90 Euro

Der perfekte Schuh

Ohne den perfekten Schuh ist nicht gut Kirschen essen bzw. wandern. Wollt ihr öfter mal per pedes auf Tour gehen, solltet ihr euch ein hochwertiges Paar Wanderschuhe gönnen und dazu eine fachkundige Beratung. Bei uns im Norden sind aber auch Sneaker und Sandalen meistens unproblematisch. Grundsätzlich gilt, dass an den Zehen 1 cm Platz sein sollte und der Schuh nicht zu eng sein darf. Ein Vorteil an hochwertigen Schuhen: Eure Füße kommen nicht so schnell ins Schwitzen. Das könnte nämlich unangenehme Blasen zur Folge haben.