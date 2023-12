Die Band NO MORE wird ihre Set der Marke New-Wave-Punk beim KEIN KIEL FESTIVAL zum Besten geben.



Erlebe am zweiten Kieler Advents-Wochenende, was die ungeschminkte Wahrheit über Weihnachten im Lutterbeker bedeutet oder lausche den psychedelischen bis avantgardistischen Klängen von Aysay in der Hansa48. Was dich beim KEIN KIEL FESTIVAL in der Schaubude erwartet und wo die Lesung für alle am Sonntag stattffindet, erfährst du in diesem Artikel!

Haders Weihnachten, ein wahres Fest

8. Dezember • Lutterbeker, Lutterbek

Nils Loenicker ist Bauer Hader. Mit seinem „Musikalischen Erntehelfer“ Matthias Winkler bringt er dich genau dorthin, wo du hinwillst: in die beste, einzig wahre weihnachtliche Stimmung. Sie präsentieren die ungeschminkte Wahrheit über Weihnachten. Gönn dir diesen Lametta freien Blick hinter die Spekulatiusfassaden. Hier erfährst du alles, was du schon immer über Weihnachten wissen wolltest, aber nie gewagt hast zu fragen.

Falstaff

ab 9. Dezember • Theater, Kiel

Sir John Falstaff ist einer der letzten Vertreter einer untergehenden Welt. In Verkennung seiner realen Situation umwirbt er gleich zwei verheiratete Frauen, die beiden Freundinnen Alice Ford und Meg Page. Dumm nur, dass die beiden sich darüber austauschen und zusammen mit der gewieften Mrs. Quickly einen Plan schmieden, um Falstaffs Übergriffigkeit zu bestrafen. Eine gute Gelegenheit, auch noch die Eifersucht von Alices Ehemann zu kurieren, und Tochter Nanetta mit Fenton den ersehnten Partner zu verpassen … Verdis letzte Oper schildert in seiner charismatischen Hauptfigur einen tragikomisch Zuspätgekommenen und begeistert durch ihren hintergründigen Humor.

Weißkohlbrotbacken

9.+10. Dezember, 10–16 Uhr • Freilichtmuseum Molfsee

Der Weißkohl spielt für die kulturelle Identität Schleswig-Holsteins wie auch Teile Dänemarks eine wichtige Rolle und läutet als ein wichtiges Winter- und Weihnachtsgemüse die Wintersaison ein. Das Künstler-Duo Scheibe & Güntzel greift diese Bedeutung auf und widmet sich innerhalb seiner künstlerischen Serie, die es für das Freilichtmuseum Molfsee konzipiert hat, im Winter dem Kohl und der Frage, welche Wandlung die Lebensmittelzubereitung in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten erfahren hat. Hierzu bereiten sie auf dem Museumsgelände zuerst den Teig für ein „Weißkohlbrot“, das dann in einem kleinen holzbefeuerten mobilen Ofen gebacken wird. Das Brot wird später mit einem Brotaufstrich aus Weißkohl zum Probieren gereicht.

Aysay

9. Dezember, 20 Uhr • Hansa 48, Kiel

Eine Hochzeit der Kulturen, der Epochen und Stile, wie sie nur selten erlebt werden kann: AySay kreieren Musik, die alle künstlich gezogenen Grenzen, alle Genrekonventionen transzendiert und etwas gänzlich Neues schafft. Nichts weniger als pure Magie, die sich einer klaren Kategorisierung entzieht, mal psychedelisch bis avantgardistisch klingt, dann aber auch wieder den traditionellen Klängen Kurdistans verschrieben ist. Mit einer Pop-lastigen Produktionen und Elementen des anatolischem Psych-Rock schafft ihr neues Album ein Universum, in dem Dänisch, Türkisch und Kurdisch nahtlos ineinander übergehen und Volksliedern neues Leben eingehaucht wird.

BidlaBuh

9. Dezember, 18 Uhr • KulturForum, Kiel

Das Weihnachts-Special: Advent, Advent, der Kaktus brennt ... Alljährlich im Dezember: Wenn sich die drei ungleichen Brüder Hans Torge, Ole und Frederick zum „Fest der Liebe“ treffen, gerät die Adventszeit zu einer rasanten und aberwitzigen Schlittenfahrt durch das weihnachtliche Liedgut. Am 9. Dezember kann man das Trio live in Kiel erleben. Eintrittskarten gibt es ab 23,10 Euro im Vorverkauf.

Kein Kiel Festival

9. Dezember • Die Kieler Schaubude, Kiel

Nach einigen, der Pandemie geschuldeten Terminanomalien, präsentieren NO MORE das diesjährige KEIN KIEL FESTIVAL wieder in der angestammten dunklen Jahreszeit. Pop, Post Punk, Elektronik und akustische Extravaganz – vier unterschiedliche Konzerte bevor alles in einer After-Show-Party mündet. Bei No More ,der hermetischen New-Wave-Punkband, handelt es sich um Tina Sanudakura und Andy Schwarz. Sie starten als Duo durch, fühlen sich sowohl ihrer Vergangenheit als auch der Gegenwart verpflichtet.

Die Band „Dead Astropilots” kombiniert die Präzision elektronischer Musik mit der wilden Energie des Punk. Aus frühem Post-Punk, Bowie‘s Berlin-Sound & Noise Smash a la Sonic Youth destilliert das französische Duo einen Sound, der eben so verführerisch wie verstörend ist. Auch auftreten wird „I Am the Fly”. Das hinter Fliegenmasken verborgene Duo I Am The Fly macht minimalistischen Synth-Punk, der die Zuhörer*innen mit düster zischelndem und schneidendem Sound in das Jahr 1978 zurückversetzt. Timo C Engel aka „Bleedingblackwood” bewegt sich irgendwo zwischen Lo-Fi Pop und Neo Klassischen Hymnen – manchmal minimalistisch, dann wieder opulent. Musik, entdeckt in der Dunkelheit. Der Natur, dem Wald entliehen und mit Technik gepaart, jedoch nie die Verbindung zur Natur verlierend.

Lesung für Alle

10. Dezember • Almut Schmidt Buchhandlung, Kiel

Gemütlicher Nachmittag mit Tee, Keksen und Drachen. Volkhard Hanns liest aus seinem Buch „Drachenberg“. Der Eintritt ist frei, wünschenswert wäre eine Anmeldung. „Drachenberg“ ist ein phantastischer Leseschatz für junge und jung gebliebene Buchliebhaber*innen. Dieser Debütroman ist ein humorvoller sowie spannender Lesespaß. Ein Werk, das man aufschlägt und dabei sofort die Realität verlässt. Man traumwandelt durch die Zeilen und letztendlich versteht man die Realität wieder ein Stück weit besser. Mehr zum Buch im Leseschatz.