0

Ob Strandzeit, Wassersport oder Radtouren, Open-Air-Events wie das Festival am kleinen Strand oder das Leuchtturmfest: Im Kieler Norden ist einiges los! Grund genug für uns, dem beliebten Stadtteil einen kleinen Besuch abzustatten.

Leuchtturmfest in Pries-Friedrichsort

Am 3. September kehrt das beliebte Stadtteilfest nach zehnjähriger Pause zurück: mit Sonntagsöffnung und buntem Programm für Groß und Klein.

Das Warten hat ein Ende. Nach zehnjähriger Pause erstrahlt das „Leuchtturmfest“ dieses Jahr in neuem Glanz. In Zusammenarbeit mit Kiel-Marketing präsentieren Pries-Friedrichsorter Gewerbetreibende gemeinsam mit ortsansässigen Vereinen am Sonntag, den 3. September, von 10 bis 17 Uhr eine Neuauflage des beliebten Stadtteilfestes rund um den Leuchtturmplatz.

Passend dazu öffnen die Geschäfte des Stadtteilzentrums von 12 bis 17 Uhr ihre Türen und begrüßen alle Gäste zum Sonntagsbummel. An das „Festival am kleinen Strand“ Tags zuvor anschließend, lockt somit ein eventreiches Wochenende in Pries-Friedrichsort!

Von der Bernsteinwerkstatt bis zum Theater

Die Besucher*innen können sich auf ein bunt gemischtes, kostenloses Programm rund um den Leuchtturmplatz freuen: Von Tombola über Flohmarktstände (vorherige Anmeldung erforderlich) bis zu kreativen Bastelaktionen, die Pries-Friedrichsorter*innen haben sich ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie einfallen lassen.

Um 15.30 Uhr findet im Saal des Gemeindehauses der Kirche (Brammerkamp 11) das Kindertheater „NEINhorn“, organisiert vom Kulturladen Leuchtturm, statt – ein Highlight für die ganze Familie.

Auf dem großen Kinderspielplatz mit Hüpfburg und weiteren sportlichen Spielmöglichkeiten können sich die jüngsten Gäste nach Herzenslust austoben. Strähnen-Flechten darf natürlich auch nicht fehlen. Wer es kreativ mag, kann bei der Bernsteinwerkstatt oder vielen anderen künstlerischen Kultur- und Mitmachangeboten seiner Fantasie freien Lauf lassen. Auch für Verpflegung ist gesorgt: Die kulinarische Vielfalt begeistert mit regionalen Produkten der lokalen Gastronomieszene. Von Pries-Friedrichsort für Pries-Friedrichsort – dieser Leitgedanke zieht sich durch die gesamte Veranstaltung. Ein weiteres Highlight ist das Musikprogramm auf der Bühne am Leuchtturmplatz und im Pavillon bei der Schneiderei Föh, das ein abwechslungsreiches Potpourri aus unterschiedlichen Genres verspricht – von Swing und Schlager über Rock bis zu klassischer Orchestermusik ist alles dabei. Das gesamte Programm sowie die Anmeldung für die Flohmarktstände gibt es online unter www.kiel-pries-friedrichsort.de

Die Veranstaltung im Überblick: • Leuchtturmfest im Stadtteilzentrum

Pries-Friedrichsort • Sonntag, 3. September • Stadtteilfest 10-17 Uhr,

umsonst und draußen • Geschäftsöffnungen von 12-17 Uhr

Das NEINhorn – Kirschkern Compes & Co.

Theater für Kinder ab 5 Jahren, 3. September, 15.30 Uhr, Dauer: 45 Min.

Nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Marc-Uwe Kling

Die Familie Einhorn lebt sorglos im Land der Träume. Nur das Jüngste hat keine Lust auf Dauer-Gute-Laune und Zuckerwatten- Unterhaltungsprogramm. Es sagt immer nur „Nein!“, sodass man es schließlich das NEINhorn nennt. Trotz aller Versuche der Einhörner, es mit noch mehr Spiel und Spaß glücklich zu machen, läuft es eines Tages weg! Auf seinem Weg nach Nirgends lernt es den WASbär und den NAhUND kennen, zwei grantige Typen, die es ihm nicht leicht machen. Gerade deshalb werden sie Freunde und befreien widerwillig die trotzige KönigsDOCHter. Gemeinsam können die vier nach Herzenslust so sein, wie sie möchten: ziellos, bockig, launisch und bisweilen auch sehr freundlich.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 4 Euro, Kartenvorbestellung: Tel.: 0431 / 39 68 61

Maritime Braukunst trifft Feel-Good-Flair

3. September ​• Tiessenkai & Stadtteilfest Friedrichsort

Lust auf richtig gutes Bier und geniale Live-Musik? Dann markiere dir unbedingt den 3. September im Kalender! Czernys Küstenbrauerei ist auf Achse und bereichert den Holtenauer Tiessenkai mit dem Bierwagen sowie das Stadtteilfest Friedrichsort mit einem eigenen Stand. Genieße hauseigene Biersorten, Kieler Whisky und andere Spirituosen in Bio-Qualität. Als Abendprogramm winkt die stimmungsvolle After-Show-Party direkt am Strand. Feiere zu erstklassiger Live-Musik an der Brauerei in der historischen Festung Friedrichsort. Übrigens: In Sachen Produktion hat sich Czernys Küstenbrauerei vor allem Nachhaltigkeit und Regionalität auf die Fahne geschrieben. Die Brauerei ist ein Zero Waste Projekt und produziert dabei in echtem Handwerk besonders hochwertig. Übrigens: Den ganzen September über findet donnerstags bis samstags von 15 bis 18 Uhr der Werksverkauf vor der Brauerei statt. Freitags und samstags folgen im Anschluss tolle Konzerte. Mehr Informationen unter www.czernys-kuestenbrauerei.de.

Festival am kleinen Strand 2023

Das Festival am kleinen Strand in Kiel-Friedrichsort setzt sich für ein gemeinschaftliches und friedliches Miteinander ein. Es findet am 2. September von 14 bis 23 Uhr unter freiem Himmel am Skagerrakufer statt und ist für alle kostenlos. Neben einem bunten Musikprogramm gibt es verschiedene Aktionen von lokalen Einrichtungen für Groß und Klein. Organisiert wird die Veranstaltung von Anstatt e. V. Verein zur Förderung von Jugendkultur in Kiel.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Du sehnst dich schon länger nach einem neuen Schnitt? Dann schau mal im Salon von Friseurmeisterin Michaela Paulin vorbei. An der Schanze in Kiel-Friedrichsort bieten sie und ihre Mitarbeiterinnen unzählige Möglichkeiten für eine neue Frisur. Ganz egal, ob frische Farbe, schicke Strähnen, Balayage oder Glossing, das Team macht alles möglich. Auch für Hochsteck- und Hochzeitsfrisuren bieten sie moderne Ideen. Damit das Wie-vom-Friseur-Gefühl lange anhält, kannst du die richtige Haarpflege direkt mit nach Hause nehmen. Durch regelmäßige Fortbildungen ist dir eine professionelle Beratung garantiert und du kannst dich auf deinen neuen Look freuen.

Weitere Infos unter www.paulin-friseure.de.

Leuchtturm in der Bücherwelt

Die Buchhandlung Almut Schmidt in Friedrichsort wird ausgezeichnet, und das zum vierten Mal. Gegen 480 Mitbewerber*innen konnten sich Sonja und Hauke Harder, der auch regelmäßig Rezensionen in seinem Literaturblog www.leseschatz.com veröffentlicht, durchsetzen. Bei der Preisverleihung am 2. Oktober wird auch die Kategorie verraten. Gefeiert wird aber trotzdem schon, und zwar am 3. September beim Leuchtturmfest in Fried-richsort. Das Geschäft in Zum Dänischen Wohld 23 ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet und lädt zu einer Kinder-Tombola und um 14 Uhr zu einer Lesung von Kurt Geisler ein. Wie ist er wohl „Aufgewachsen in den 50er & 60er-Jahren“? Mehr Infos unter

www.buchhandlung-almut-schmidt.de.