Von der Wiedereröffnung der Hansa48 über Wolfgang Trepper in der Wunderino Arena bis zum Spielzeitbeginn der Niederdeutsche Bühne Kiel hat die Landeshauptstadt und ihre Umgebung im September wieder einiges zu bieten. In diesem Artikel haben wir einige Highlights für dich zusammengefasst, die du nicht verpassen solltest.

Wiedereröffnung in der Hansa48

1. September, 19 Uhr • Hansa48, Kiel

Um 19 Uhr gibt es die große Wiedereröffnung nach der Sommerpause! Viele neue und alte Gesichter können live erlebt werden. Unter anderem: interna haben Lieder mit Musik, Texten, Gesang, einer Gitarre, einem Bass und einem Schlagzeug. internas Sound ist ein organisch distinguiertes Mischwesen aus reduziertem Rock und Postpunk mit Einstrahlungen aus Noise, Gallium, Disco, IKVD, Naerz und x-beinigem Funk. Die Texte vermischen Analyse mit Ahnung und Verarbeitung mit Fiktion. Bei der Aftershow ist Lenki Balboa zu erleben. Und im Koffer hat sie UKGarage und treibende Bassmusik aus Berlin dabei. Weitere Infos findest du auf der Website der Hansa48!

Die Nachbarschaft auf der Bühne

Kultur vor Ort Kroog, ab 1. September • Kiel

Kultur vor Ort Kroog e. V. ist eine ehrenamtliche Erfolgsgeschichte, bei der sich Interpret*innen aus der Nachbarschaft und Stars mit internationaler Bühnenerfahrung die Klinke in die Hand geben. Nun ist das neue Herbstprogramm da! Die Gäste erwartet Musik in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen: Chanson, norddeutschen Pop, Soul, Rock und eine Weihnachtslesung. Am 1. September bringen Blessur d’Amour mit „Anatomie der Liebe“ einen Chansonabend auf die Bühne der Kieler Stephanuskirche in der Allgäuer Straße 1. Am 23. September gibt JusToto in der Kultur- und Begegnungsstätte Waldhof im Rönner Weg 75 „The Soulful TOTO-Tribute“ zum Besten. Das ganze Programm ist einsehbar unter www.kultur-kroog.de.

Dancing Subcultures

2. September, 15.30 Uhr • Räucherei, Kiel

Geboten werden insgesamt 4 Live-Bands auf einer Outdoor-Bühne mit anschließender Party im Saal der Räucherei. Es spielen die dänische Kultband The Movement, DIE Ska Band schlechthin – Blechreiz aus Berlin sowie Jam Today aus Hamburg und Vietsmorgen aus Rostock. Danach wird das Publikum mit Reggae, Rocksteady, Ska und Soul versorgt und das ausschließlich von Vinyl Singles vom Plattenspieler. Wir freuen uns und leben ein wenig dafür die Sub-Kulturen und deren Musik in Kiel immer wieder präsent zu machen und zu erhalten.

Stufe 1 Unzufrieden

5., 6., 21., 22., 23. September, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Irgendwann in der Zukunft. Um die Kauffreude zu erhöhen, hat man den Service-KIs menschliche Gefühle einprogrammiert. In einem Supermarkt, in dem eine hyperintelligente KI arbeitet, kommt es zu irritierenden Zwischenfällen. Das Stück bedient sich dabei frech an Horrorelementen und stellt brisante Fragen nach dem Umgang mit den von Menschen geschaffenen Mischwesen: humanoide Roboter*innen, Cyborgs, künstliche Intelligenzen. Kann eine Maschine denken? Hat sie Bewusstsein? Die sozialkritische Science-Fiction-Komödie erforscht Strategien neo-kapitalistischer Ausbeutung und spielt mit Ideen einer möglichen Befreiung daraus.

Teresa Präauer

6. September, 19.30 Uhr • Kiel

Geistreich, feinsinnig und mit literarischer Brillanz verhandelt die österreichische Autorin Teresa Präauer in „Kochen im falschen Jahrhundert“ Themen der Gegenwart anhand einer Einladung zum Abendessen. Ein langer, dänischer Designer-Tisch, gutes Essen, eine angenehme Plauderei mit internationalen Gästen, Speisen, die ohne viel Mühe und Aufwand auf den Tisch kämen: Detail-versessen und akribisch hat die Gastgeberin den Abend geplant. Doch der Abend nimmt in unterschiedlichen Anläufen und begleitet von den unterschwelligen oder ganz offen artikulierten Aggressionen der Beteiligten eine andere Wendung.

Jubiläum im irischen Stil

9. September, 19 Uhr • Foyer Stadtgalerie, Kiel

Am 9. September wird in den Räumlichkeiten des Foyer der Stadtgalerie im Neuen Rathaus in der Andreas-Gayck-Straße ein Fest gefeiert!

Die Initiative KulturForum Kiel e. V. lädt ab 19 Uhr zum 15-jährigen Bestehen ein! Nach einem Sektempfang wird die Kieler Bürgermeisterin, Frau Renate Treutel, Glückwünsche der Stadt übermitteln und Begrüßungsworte sprechen sowie auch der Erste Vorsitzende der Initiative, Alfred Dieckmann.

Und dann wird gebührend gefeiert: Die Gruppe Almost Irish spielt auf – tolle Musiker aus Dänemark mit großer Liebe und Leidenschaft für Irland!

Im Anschluss daran findet ab 21 Uhr die beliebte und immer gut besuchte TanzBAR mit DJ Benno Zucker im Foyer endlich wieder statt! Der Eintritt zum Fest beträgt für Förderinnen und Förderer (Mitglieder) 5 Euro, für alle anderen gibt es die Karten an der Abendkasse für 15 Euro zu erwerben (oder im Vorverkauf für 12 Euro).

Als wäre all‘ das noch nicht großartig genug, geht es am nächsten Tag gleich weiter: Eingerahmt in den postGarten startet um 11 Uhr die Folk Session mit dänischen Überraschungsgästen sowie spannenden Künstlerinnen und Künstlern aus Kiel und Umgebung! Diese permakulturelle Intervention im Auftrag des Kieler Kulturbüros im Innenhof des Neuen Rathaus ist gedacht als Kultursommer-Finale bis 10. September.

Auch weiterhin ist die Initiative auf immer neue Förderinnen und Förderer angewiesen, die mit einem Jahresbeitrag von nur 20 Euro zur Unterstützung beitragen! „Kultur ist das, was uns trägt“, ist das Credo der Initiative KulturForum Kiel e. V. ! www.initiative-kulturforum-kiel.de

Zirkus in Kiel

bis 10. September • Germaniahafen, Kiel

Der Zirkus Frank freut sich, seit 20 Jahren, das erste Mal wieder in Kiel Gast sein zu dürfen, mit seinem Zirkusprogramm „Manegenzauber 2023“. Präsentiert wird ein Programm mit vielen klassischen und neuen Darbietungen des Zirkus. Mit Artistik in der Manege und in der Luft und anderem mit Drahtseilakrobatik, Tellern sowie Akrobatik unter der Zirkuskuppel. Gäste werden um telefonische Kartenreservierungen unter der Telefonnummer Tel.: 01520 / 947 11 41 gebeten.

Mehr Nutten! Mehr Koks!

11. September, 20 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Sie wissen ja, wie es ist: Manchmal hören die schlimmen Dinge einfach nicht auf. So auch hier, sie machen es wieder! Nach dem großen Erfolg und 150.000 Zuschauer bei „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ haben sich Mary Roos auf dem Altenteil und Wolfgang Trepper im Anti-Aggressionskurs so gelangweilt. Es gibt noch so viel Neues aus Hitparade und Disco zu erzählen, die alten Zeiten liegen wieder aufgeschlagen da und was neu ist, bekommt sein Fett weg. Weitere Infos und Tickets unter: www.nuttenkoksundfrischeerdbeeren.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Aktuelle Reaktionen

16. September, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Der tagesschauer ist die stets aktuelle Reaktion von Arnulf Rating auf die täglichen Duschen in den Zeiten der Generaldebilmachung. Mit seinen Prachtfiguren Schwester Hedwig und Dr. Mabuse entscheidet er zwischen Menschen, Viren, Mutationen. Er weiß: Die Fackel der Aufklärung kann auch eine Nebelkerze sein. In dieser Welt überlebt man nur mit Humor. Denn das ist bekanntlich der Knopf, an dem wir drehen können, bevor uns der Kragen platzt. Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert im Lutterbeker eine der dienstältesten scharfen Zungen des Landes. Tickets kosten 22 Euro, mehr Infos unter www.lutterbeker.de.

Swing-Gala

16. September, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Was 1998 zufällig begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer der erfolgreichsten Jazz-Ensembles Norddeutschlands entwickelt. Wie kann man mit vier Bläsern und einer Rhythmusgruppe die Illusion eines 17-Mann-Orchesters erzeugen? Auf der Jubiläumsgala gibt es deshalb ein Programm mit den Highlights der letzten Jahre: Titel von Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller und vielen anderen im typischen Sultans-Sound. Und natürlich darf auch getanzt werden! Zum Jubiläumskonzert haben viele Weggefährt*innen und Freund*innen zugesagt, das Programm zu bereichern.

Einfach Sagenhaft

ab 14. September • Die Kömodianten, Kiel

Erleben Sie die Kraft der Sprache, den Reichtum der Geschichten, magische Gestalten und erregende Abenteuer. Begeistert vom Zauber der Balladen haben Iris Faber und Regisseur Christoph Munk eine faszinierende literarische Revue gesponnen. Sie holen die vertrauten Figuren aus der Erinnerung: den Zauberlehrling, die schöne Loreley, den wilden Wassermann, den harten Friesen Nis Randers, den komischen Seemann Kuttel Daddeldu und viele mehr. Ihr kühner Reigen beschwört die Gefahren des Wassers und des Feuers, der Wüstenstürme und der großen Gefühle – neu erlebt, tief empfunden, hoch gespannt, schaurig schön und manchmal etwas schräg.

Das Beste kommt nach 16 Jahren

16. September, 20 Uhr • Die Pumpe, Kiel









Sie sind von Barhockern gefallen und sanft auf den großen Bühnen der Republik gelandet. Sie waren mit Götz Widmann auf Tour, haben gemeinsam Kiffer-Hymnen gesungen und wurden mit nahezu allen Kabarettpreisen ausgezeichnet, die der deutschsprachige Raum zu bieten hat. Am Anfang waren da zwei Gitarren und zwei Stimmen. Dann kam die Loopstation. Der Beat. Das Orchester. Halleluja! 16 Jahre wie im Rausch. Zeit für einen Rückblick. Simon & Jan präsentieren in ihrem neuen Programm das Beste aus 16 wilden Liedermacherjahren. Ungeschminkt und unzensiert. Karten sind für 20 Euro erhältlich unter www.tixforgigs.com.

Konzert gegen Kälte

17. September, 15 Uhr • Freilichtbühne Krusenkoppel, Kiel

Am 17. September bringt die Stadtmission wieder das Kieler Konzert gegen die Kälte auf die Bühne – das alljährliche Event auf der Krusenkoppel zugunsten wohnungsloser Menschen. Mit Hauptact Gustav Peter Wöhler – den viele wahrscheinlich eher als Schauspieler kennen – und Stimmungsmacher Sören Schröder (www.deine-stadt-singt.de) sind gute Musik und noch bessere Laune garantiert. Im Vorprogramm auch mit dabei: Hanne Pries, bekannt als Frontfrau der Kultband Tiffany und Keyboarder und Pianoartist Jens Petersen.

Spielzeitbeginn der Niederdeutsche Bühne Kiel

im September • Niederdeutsche Bühne Kiel

„Liebling, würdest du mir deine Niere spenden?“ heißt es ab dem 22. September im Theater am Wilhelmplatz. In „Op Hart un Neer (Die Niere)“ wird ein Ehepaar auf die Probe gestellt, als Kathrin ihren Ehemann Arnold um eine Niere bittet. Die Niere deckt so manch verborgene Herzensangelegenheiten auf. Des Weiteren freut sich die Bühne auf die Gäste „TuT on Tour – Clown Comedy Show – Zum Regenbogen und zurück“ am 1. und 2. September und auf das Werkstatt-Theater mit „Einer von uns“ am 15. und 16. September. An ausgewählten Sonntagen findet die Koffietiet im Theater am Wilhelmplatz statt. Ab 16 Uhr gibt es hausgemachten Kuchen und Kaffee an der Theaterbar. Um eine Reservierung wird gebeten unter Tel.: 0173 / 278 23 71. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de. Tickets sind an der Abendkasse und unter Tel.: 0431 / 90 19 01 erhältlich.

Lighten Up

17. September, 11 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Franz Schubert gelang mit seiner „Großen C-Dur-Sinfonie” der Durchbruch im sinfonischen Bereich. Mit diesem Werk, das lange Zeit den Ruf als längste Sinfonie innehatte, befreite er sich nicht nur von Beethovens Schatten, sondern katapultierte sich mit dieser „himmlischen Länge” als Vorbote Bruckners an die Spitze der sinfonischen Avantgarde. Die renommierte Cellistin Tanja Tetzlaff interpretiert in Kiel Haydns erstes Cellokonzert, das ebenfalls in der strahlenden Tonart C-Dur steht und von ihr bereits zu Beginn ihrer internationalen Karriere auf CD eingespielt wurde.

Leona Stahlmann

21. September • Literaturhaus SH, Kiel

(Bild: Marta Buso)

Als Leda im neunten Monat schwanger ist, teilen die Zeitungen zum ersten Mal das Überschreiten der Thermometeranzeige von 47 Grad mit. Und als sich Leda mit ihrem neugeborenen Kind in die Einsamkeit einer norddeutschen Marschlandschaft zurückzieht, stellt sie sich die Frage, wie man in dieser Zeit noch ein Kind großziehen kann. Während sie sich schließlich für die Flucht entscheidet, gelingt es ihrem Sohn, Menschen um sich zu versammeln, am Rande der Katastrophe weiter zu leben und den Blick für die kleinen Wunder zu bewahren. Ein schillernder Roman über die Sehnsucht nach der Natur und die Frage, wie es sich leben lässt, wenn das Ende der Menschheit unabwendbar scheint.

Fatma Aydemir liest in der Pumpe!

22. September, 19 Uhr • Die Pumpe, Kiel

Das Referat für Migration der Landeshauptstadt Kiel lädt ein zu einer Lesung der Berliner Schriftstellerin, Kolumnistin und Redakteurin Fatma Aydemir am 22. September um 19 Uhr in die Pumpe. Die Autorin liest aus ihrem neuen Buch „Dschinns“ und regt zu einer anschließenden Diskussionsrunde an. In ihrem Gesellschaftsroman erzählt sie von sechs grundverschiedenen Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind – und von der unstillbaren Sehnsucht, verstanden zu werden. Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet und erfüllt sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul. Doch Hüseyin erliegt in der neuen Wohnung einem Herzinfarkt. Die Familie reist, statt zur Besichtigung, zur Beerdigung nach Istanbul. Alle haben sie ihr eigenes Gepäck dabei: Geheimnisse, Wünsche, Wunden. Fatma Aydemir schaut mit jeder Figur auf einen anderen Ausschnitt deutsch-türkischer Lebenswirklichkeit in den 1990er-Jahren. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, Einlass ist ab 18 Uhr.

Aarhus Meets Kiel

23. September, 19 Uhr • Ansgarkirche, Kiel

Der Madrigalchor Kiel war im Oktober 2022 zu Gast in Kiels Partnerstadt Aarhus. Nun steht der Gegenbesuch der dänischen Freunde des Madrigalchores an: Am Samstag, den 23. September, um 19 Uhr lädt der Madrigalchor Kiel (Leitung Friederike Woebcken) zu einem Begegnungskonzert mit Choros Aros (Leitung Dennis Christoffer Bang Fick) in die Ansgarkirche ein.

Dritter im Bunde ist der Mädchenchor sotto voce vom Kieler Ernst-Barlach-Gymnasium (Leitung Wulf Henning Steffen). Das Programm steht unter dem Motto „Kom!“. Der Eintritt ist frei.

Arnon Grünberg

26. September, 19.30 Uhr • Literaturhaus SH, Kiel









(Bild: Marta Buso)

(Bild: Roos van Ees)





Der Held seines Romans, der Hochstapler François Lepeltier jr., wurde in Heidelberg geboren als Sohn des Zimmermädchens Mathilde und eines Gänsedaunenhändlers. Als sein Vater stirbt, wächst er unter der Obhut seiner kleptomanisch veranlagten Mutter auf. Gemeinsam mit ihr begibt er sich auf einen kriminellen Lebensweg, der ihn über Stuttgart, wo er sich als Zahnarzt ausgibt, in die Schweiz führt, wo er Kellner im Palace Hotel in Gstaad wird. Immer wieder stellt sich für ihn die Frage: Wer hat ein Recht auf die Wahrheit? Im Gewand eines Schelmenromans wirft Arnon Grünberg einen tiefen Blick in menschliche Abgründe.

Kid Be Kid

28. September, 20 Uhr • Hansa48, Kiel

KID BE KID ist eine echte Sensation. Die Berliner Musikerin ist ein explosives Feuerwerk. Wenn KID BE KID simultan singt, Klavier und Synths spielt UND human-beatboxed, lässt einem das schon mal den Atem stocken. Nun, welche Metaphern und Superlative man auch immer bemühen mag, und auch wenn es ein viel beschriebenes Klischee ist: Mit Worten lässt sich die Musik dieser phänomenalen Künstlerin wirklich nur sehr schwer beschreiben. So viel Talent in einer Person wäre wohl kaum zu ertragen, wenn KID BE KID nicht vor allem so ein liebenswerter funky Freak wäre!

I-FIRE starten wieder durch

29. September, 20 Uhr • Die Pumpe, Kiel









(Bild: Marta Buso)

(Bild: Roos van Ees)





18 Jahre Bandgeschichte spitzen sich zu, der Acht-Mann-Reaktor fährt wieder hoch: In der Pumpe wagt die Hamburger Reggae- und Dancehall-Band I-FIRE endlich wieder das „Spiel mit dem Feuer“. Mit neuen Singles, neuem Album und neuem Feuer wird die Band die Republik mit ihren „Back to the Roots-Tunes“ und einer großen Portion Tanzbarkeit zum Schwitzen bringen. Fett und energiegeladen, tight und immer mit Ohrwurm-Gefahr – wer die Platten mag, wird die Liveshows lieben. Tickets sind für 18 Euro erhältlich unter www.tixforgigs.com.

Metamorphonia

30. September, 19 Uhr • derHeimafthafen, Kiel

Co-Headliner Metamorphonia präsentieren (Dark-)Pop, Rock und Metal in ungewöhnlichem Gewand. Wo sonst Schlagzeug, E-Gitarren oder elektronische Beats den Rahmen vorgeben, beschränken sich Metamorphonia bewusst auf Klavier und Gesang. So entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, ohne dass Gefühl und Temperament dabei zu kurz kommen. Zweistimmig arrangiert umfasst das Repertoire des Duos eine vielfältige Mischung bekannter Musikstücke und unbekannter Schätze der letzten vier Jahrzehnte.

So treffen die Backstreet Boys auf Nine Inch Nails und ein Death-Metal-Song wird zur Klavierballade.