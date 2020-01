(Bild: Sabrina Nagel/Fan.Tastic Females)

AWO und KSV Holstein präsentieren die Wanderausstellung „Fan.Tastic Females“ am Holstein-Stadion.

Das AWO Fanprojekt Kiel präsentiert mit tatkräftiger Unterstützung des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel die Ausstellung „Fan.Tastic Females“ zum ersten Mal in Schleswig-Holstein. Diese Ausstellung existiert seit September 2018 und ist seitdem durchgehend ausgebucht – nun kommt sie auch ins Holstein-Stadion!



Vom 9. bis zum 18. Januar 2020 wird der virtuelle Rundgang durch die Lebenswelt von weiblichen Fans, Ultras und Vereinsmitarbeitenden im VIP-Zelt vor dem Holstein-Stadion zu bewundern sein. Wichtig: Um die Ausstellung in Gänze erfahren zu können, werden Kopfhörer für das Smartphone und ein QR-Code-Scanner (als APP) benötigt.

Fußball und Fankultur – nur was für Männer? Von wegen! Aber was wissen wir eigentlich über Frauen in den Fanszenen Europas? Was für Geschichten haben sie zu erzählen und wie ist ihre Sicht auf „die schönste Nebensache der Welt“? Klar ist: Es gab von Beginn an auch Frauen in den Fußballstadien – oft nicht offiziell, manchmal nicht erwünscht und auch nicht überall sichtbar, aber sie waren schon immer da. Nur dort, wo es Bücher und Interviews über den Fußball oder seine Fans gibt, sind es bis heute selten Frauen, die die Geschichten erzählen. Ebenso stehen weibliche Fans kaum je im Mittelpunkt existierender Fan- oder Fußballlegenden.



Das Projekt Fan.Tastic Females – Football Her.Story möchte deshalb die Geschichten fan.tastischer Frauen erzählen –über ihre Liebe und Leidenschaft für den Sport, über ihren Weg auf die Tribünen, ihre großartigsten, eindrucksvollsten, lustigsten aber auch ihre weniger schönen Momente im Fußball. In einer bislang einzigartigen Ausstellung, von Fans für Fans gemacht, sollen die Vielfalt und die Realitäten weiblicher Fankultur im europäischen Fußball (und darüber hinaus) gezeigt werden ­– aus der Perspektive der ProtagonistInnen selbst.

Die Ausstellung wird an Werktagen von 17 bis 20 Uhr geöffnet sein, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.



