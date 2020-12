Das Festtagsessen direkt vom Hof

In den Hofläden bekommt ihr frische und regionale Produkte in bester Qualität (Bild: Hof Aderhold)

Jedes Jahr kommt etwas Besonderes auf den Tisch – ob Gans, Wild oder Ente – in und um Kiel herum erhaltet ihr erstklassige Qualität vom Hof aus der Region.

Besonders in diesem Jahr ist das Bewusstsein und die Unterstützung für regionale Anbieter*innen und Produkte gestiegen, zu Weihnachten soll sich das natürlich nicht ändern. Wir zeigen euch, wo ihr die hochwertigen Zutaten für euer Mahl kaufen könnt.

Hof Aderhold

In dem Hofladen von Gut Aderhold stehen Qualität und Regionalität an erster Stelle. Hier findet ihr Bio- und Freilandeier jeglicher Größe sowie saisonales Obst und Gemüse, daneben auch Wurst und Kartoffeln. Der Hof zählt mit zu dem Netzwerk FEINHEIMISCH, in dem sich agrarische Erzeuger, Manufakturen und Gastronomen zusammengeschlossen haben. So findet ihr vor Ort bei Aderhold auch Produkte anderer Mitglieder dieses Zusammenschlusses. Weitere Informationen findet ihr unter www.hof-aderhold.de.

Hof Aderhold, Zum Schlüsbeker Moor 33, Kiel, Tel.: (0431) 71 25 54, Mo. - So. 7-19 Uhr

Höfeladen Wittschap

Am Ortsrand Kiels findet ihr den Hof Wittschap. Hier gibt es neben hofeigenem Obst und Gemüse auch Brot und Wein, Eier und Milchprodukte – und vor allem den Weihnachtsbraten – in Bioland- oder Demeter-Qualität. Zur Auswahl stehen dabei Ente, Hahn und Rehrücken oder eine Slow Cooked Ente, die schon komplett vorbereitet Zuhause nur noch erhitzt werden muss. Achtung: Nur noch bis heute, 8. Dezember, könnt ihr euer Weihnachtsessen vorbestellen. Das geht telefonisch unter Tel.: (0431) 239 23 69 oder per Mail an abokiste@wittschap.de.

Die regulären Öffnungszeiten werden vom 21. bis zum 23. Dezember ausgeweitet, so könnt ihr von 8 bis 18 Uhr noch eure Einkäufe erledigen. Am 24. stehen euch die Türen von 8 bis 12 Uhr offen. Weitere Informationen gibt es online auf www.wittschap.de.

Höfeladen Wittschap, Rendsburger Landstraße 510, Kiel, Tel.: (0431) 239 23 69, Mo. - Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr, 21. - 23. Dezember 8-18 Uhr, 24. Dezember 8-12 Uhr

Rinderhof Seyer

Auf dem Hof von Maya und Jens Seyer leben vier verschiedene Rinderrassen, die von April bis November auf weitläufigen Weiden grasen. In artgerechter Haltung der Mutterkuh-Herde lebt der Bulle mit auf den Wiesen. Das Tierwohl ist in der Qualität des Fleisches erkennbar und zu schmecken. In dem Hofladen findet ihr alles, wenn es um den Genuss von Rindfleisch geht. Von Rouladen über Gulasch bis hin zum Steak vom Angus-, Galloway-, Jersey- oder Wangus-Rind ist alles dabei. Daneben kann der Einkauf mit regionalem Honig, Rosenaufstrich, Essigen und Ölen sowie Gewürzmischungen abgerundet werden. Weitere Informationen findet ihr unter www.hofladen-seyer.de.

Rinderhof Seyer, Alte Ziegelei 4, Osdorf / OT Bordghorsterhütten, Tel.: (04346) 81 91, Mi. + Fr. 16.30-18.30 Uhr, Sa. 10-12.30 Uhr und nach Vereinbarung

Hof Steffen

Vom Braten bis zu den Beilagen bekommt ihr bei Hof Steffen fast alles, was zu einem guten Gericht dazu gehört – im Mittelpunkt steht hier natürlich das Fleisch. Mit hauseigenem Futter und der Schlachtung sowie Verarbeitung des Fleisches direkt vor Ort erhaltet ihr erstrangige Produkte vom Fachmann und der Fachfrau. Im Hofladen wird zusätzlich zu den Fleischereiprodukten Obst und Gemüse angeboten. Weitläufig bekannt sind natürlich die Stände auf den hiesigen Wochenmärkten sowie die Läden in Kiel, Preetz, Lütjenburg und Heikendorf, wo ihr zusätzlich Räucherware, Salate, Feinkost und Fertiggerichte im Angebot findet. Weitere Informationen, auch zu den einzelnen Läden, findet ihr unter www.steffen-muxall.de.

Hof Steffen, Am Dorfteich 2, Muxall, Tel.: (04348) 343, Hofladen: Fr. 8-17 Uhr

Markeruper Gänse & Enten Klingenhoff GmbH

Während Gänse anderer Betriebe üblicherweise gerade einmal 16 Wochen alt werden, laufen die Markeruper Gänse mindestens 22 Wochen auf grünen Wiesen in Angeln – Schnellmast gibt es hier nicht. Die Gesundheit und das Wohlergehen aller Tiere hat hier oberste Priorität, daher hat jedes Tier viel Platz und Licht. Nicht umsonst sind die Markeruper Gänse, Enten und Hähnchen besonders zu Weihnachten sehr beliebt und weit bekannt. Wegen der hohen Nachfrage ist der Hofladen in der Woche vor Weihnachten durchgehend von 9 - 18 Uhr geöffnet. Nähere Informationen findet ihr online unter www.klingenhoff.de.

Klingenhoff GmbH, Hauptstraße 7, Markerup (Husby), Tel.: (04634) 97 31, Mo. - Fr. 9-12 & 14-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr