(Bild: Canva; Adobe Stock)

(Bild: Sport- und Event-Marketing Schleswig-Holstein GmbH)

0

Es ist Handball-Heim-EM in Deutschland – Kiel ist große Handballstadt. Insgesamt sind elf THW Kiel-Spieler für neun verschiedene Länder am Start. Diese Zebras kämpfen um den EM-Titel.

1. Rune Dahmke, der gebürtige Kieler, der seit 2014 ein fester Bestandteil der Zebras ist, läuft für die deutsche Nationalmannschaft auf. Dem beliebten Außenspieler ist auch der DHB-Trainer Alfred Gislason aus dessen Zeit beim THW Kiel von 2008 bis 2019 bekannt. Gemeinsam wurden sie zum Beispiel Deutscher Meister 2015, gewannen die deutsche Meisterschaft 2017 oder wurden 2019 EHF-Pokalsieger. Dahmke absolvierte 61 Länderspiele und erzielte dabei 94 Tore.

2. Am 16. Januar traf Dahmke auf seinen Teamkollegen und THW-Torhüter Samir Bellahcene, der die französische Nationalmannschaft durch das Turnier trug. Der 28-Jährige wechselte im September 2023 zum THW-Kiel, wo er sich schnell zu einer festen Größe etablierte. Bellaghene feierte erst im April 2023 sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft. Das Spiel wird um 20.30 Uhr in der Berliner Mercedes-Benz-Arena angepfiffen.

3. Magnus Landin Jacobsen vom THW Kiel ist eine besondere Stütze für Dänemark. Der 28-jährige Linksaußen ist seit 2016 Teil der dänischen Nationalmannschaft und gilt als einer der erfolgreichsten Handballer der Gegenwart. Für die EM spielt er wieder zusammen mit seinem sieben Jahre älteren Bruder Niklas Landin Jacobsen, der sich im Juni 2023 vom THW Kiel verabschiedete und aus familiären Gründen in seine Heimat Aalborg wechselte.

4. und 5. Für Norwegen stehen gleich zwei Zebras auf der Platte: Rückraumspieler Harald Reinkind und Kreisspieler Petter Øverby. Reinkind, der im November vergangenen Jahres zum dritten Mal Vater wurde und seinen ursprünglich bis 2024 befristeten Vertrag beim THW um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängerte, ist seit 2013 in der norwegischen Nationalmannschaft und damit ein erfahrener Routinier. Auch der Abwehrspezialist Øverby verlängerte kürzlich seinen Vertrag beim THW Kiel bis Sommer 2026. Für Norwegen spielte er schon über 110 Länderspiele und erzielte 115 Tore.

6. THW-Kapitän Domagoj Duvnjak, auch „Dule“ genannt, ist für Kroatien am Start, ebenfalls in der Rolle des Kapitäns. Der Rekordtorschütze der kroatischen Nationalmannschaft hat am 14. Januar 2024 sein 246. Länderspiel für Kroatien absolviert. Damit übertrifft er den Rekord von Igor Vori. Duvnjak ist seit 2014 Teil des THWs und auch hier als Identifikationsfigur nicht mehr wegzudenken.

7. und 8. Die Kieler Mannschaftskameraden Eric Johansson und Karl Wallinius kämpfen bei der EM für ihr Heimatland Schweden. Johansson spielt seit der Saison 2022/23 für den THW Kiel und unterstützt Schweden seit 2021. Beim höchsten Sieg der schwedischen Handballgeschichte im Spiel gegen Uruguay in der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2023, das 47:12 ausging, erzielte Johansson elf Treffer. Wallinius ist seit 2022 als Rückraumspieler beim THW Kiel aktiv. Für die schwedische Jugend- und Juniorenauswahl bestritt Karl Wallinius seit dem 8. April 2016 34 Länderspiele und warf dabei 91 Tore. Sein Debüt in der schwedischen A-Nationalmannschaft feierte er am 4. November 2021.

9. Auch Österreich hat ein Zebra in seiner Mitte: THW-Rückraum-Ass Nikola Bilyk. Der 27-Jährige kam mit 19 Jahren zum THW Kiel und gehört jetzt neben Domagoj Duvnjak und Patrick Wiencek zum Kapitäns-Trio. Auch die österreichische Nationalmannschaft leitet er als Kapitän durchs Turnier. Bilyk wurde vom THW Kiel bei der Handball-EM vor dem Duell mit Kroatien am Sonntag, 14. Januar, für sein 100. Länderspiel geehrt worden.

10. Tomas Mrka steht für seine Heimat Tschechien im Tor. Mrka ist seit 2009 ein Teil der tschechischen Nationalmannschaft und seit 2022 Hüter der Kieler Tore. Tschechien verabschiedete sich mit einer 27:30 Niederlage gegen Portugal am Samstag, 13. Januar, schon früh aus dem Turnier. Im Duell gegen Griechenland am Montag, 15. Januar, gelang ihnen aber mit einem Endstand von 29:30 ein starker Abschied und das nicht zuletzt dank eines sehr überragenden Tomas Mrka.

11. Der THW-Mittelmann Elias Ellefsen á Skipagötu steht im Aufgebot der Färöer. Bei der U-21-Weltmeisterschaft 2023 in Deutschland und Griechenland wurde der 21-jährige mit 55 Toren bester Torschütze des Turniers. Für die A-Nationalmannschaft der Färöer warf er in der Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft der Männer 2022 in drei Spielen 18 Tore. Nachdem die Färöer gegen Mitfavorit Norwegen einen Remis erzielt hatten, musste sich die Mannschaft im Duell gegen Polen in Berlin geschlagen geben.

(Bild: Sport- und Event-Marketing Schleswig-Holstein GmbH)