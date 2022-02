0

Ab sofort bietet Kiel-Marketing mit der neuen Corona-Teststation vor dem Welcome Center eine weitere Möglichkeit in der Kieler Innenstadt, schnell und unkompliziert einen kostenlosen Antigen-Schnelltest zu machen.

Das Angebot erfolgt in Kooperation mit dem Betreiber Timm & Kröger GbR aus Laboe, der sowohl in Kiel als auch im Umland bereits mehrere Teststationen betreibt. Eine Testung in der Station vor dem Welcome Center ist spontan ohne Voranmeldung möglich. Die kostenlosen Antigen-Schnelltests erfolgen via Nasenabstrich sowie als Lollytest für Kinder.

Wer sich mittels QR Code registriert erhält das Ergebnis bequem nach ca. 15 Minuten als Email. Wer lieber direkt einen Ausdruck des Testergebnis mitnehmen möchte, kann sich die Wartezeit im Welcome Café versüßen. Hier erhalten alle Nutzer*innen der Teststation 10% Rabatt.