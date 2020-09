(Bild: Oliver Franke)

Aufgearbeitete Holzbohlen von alten demontierten Schiffsstegen dienen als Sitzfläche und unterstreichen das maritime Ambiente des Welcome Centers Kieler Förde (Bild: Kai Kokott)

Lasst euch vom Tourismus-Team im Welcome Center Kieler Förde ausführlich über die Angebote in der Stadt beraten (Bild: Kai Kokott)

0

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptpost gibt es ab sofort einen neuen Anlaufpunkt: das Welcome Center Kieler Förde. Hier ist ein digitaler Erlebnis-, Informations- und Aufenthaltsort mit gastronomischem Angebot entstanden.

Der Media-Bug

Der Media-Bug ist ein zentrales Element im neuen Welcome Center für die großflächige Darstellung digitaler Formate. Der Bug bildet, wie der Begriff schon sagt, die „Spitze“ in der Verlängerung des Eingangs. Er verfügt über eine imposante 12 Meter breite Leinwand für vielseitige Anwendungen. Hier werden Imagefilme und Posts über Kiel auf der Social Wall präsentiert. Eine Flugsimulation in 3D-Optik zeigt in 106 Sekunden die Schönheit Kiels von oben oder ihr nutzt die Möglichkeit, euch interaktiv durch die Karte zu bewegen.

Lasst euch vom Tourismus-Team im Welcome Center Kieler Förde ausführlich über die Angebote in der Stadt beraten (Bild: Kai Kokott)

Infos, Beratung und Souvenirs

Der lange Beratungstresen sowie die Beratungstische bieten reichlich Platz für das Tourismus-Team, die Besucher*innen ausführlich zu beraten, Buchungen vorzunehmen und die neuen digitalen Angebote zu präsentieren. Im Souvenirshop bekommt ihr viele maritime Andenken: vom Kühlschrankmagneten bis zum Kieler Hafen-Sweatshirt.

Pop-up-Möbel Eisberg

Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges, vieleckiges Möbelobjekt dessen einzelne Flächen für Projektionen und Präsentationen genutzt werden können. Die Eisberg-Form stellt einen Hinweis auf Kiel als Meeresschutzstadt mit einer nachhaltigen Entwicklung dar. Der Eisberg steht also sinnbildlich für die Notwendigkeit, unsere Umwelt zu schützen und Maßnahmen zum Umweltschutz zu ergreifen. Auf den Projektionsflächen können sich die Besucher*innen über die 17 Umwelt- und Entwicklungsziele der Landeshauptstadt Kiel informieren.

Aufgearbeitete Holzbohlen von alten demontierten Schiffsstegen dienen als Sitzfläche und unterstreichen das maritime Ambiente des Welcome Centers Kieler Förde (Bild: Kai Kokott)

Gastronomie

Auch kulinarisch werden die Besucher*innen des Welcome Centers

Kieler Förde zukünftig bestens versorgt. Im Café-Bistro wird es kleine kalte und warme Speisen, Kuchen, warme und kalte Getränke geben. Neben dem Innenbereich gibt es auch auf dem großzügigen Vorplatz Tische und Stühle in voller Südausrichtung, um den Mittagssnack in der Sonne genießen zu können.

Für die gesamte Ausstattung des Welcome Centers wurden hochwertige Materialien verwendet. So dienen zum Beispiel aufwendig aufgearbeitete Holzbohlen von alten demontierten Schiffsstegen als Sitzfläche und unterstreichen das maritime Ambiente. Schaut mal vorbei, es lohnt sich!

Übrigens: Am Samstag, 3. Oktober findet von 12 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür im Welcome Center Kieler Förde statt. An diesem Tag bieten kundige Stadtführer um 12.30, 14 und 14.30 Uhr jeweils einstündige kostenlose Stadtspaziergänge an. Die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt, daher wird eine Vorbuchung unter Tel.: (0431) 67 91 00 empfohlen.

Hier findet ihr alle Infos zum Welcome Center Kieler Förde.

Welcome Center, Stresemannplatz 1-3, Kiel, info@kiel-sailing-city.de, www.kiel-sailing-city.de