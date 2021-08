(Bild: Thomas Leibe)

Vom 13. bis 29. August feiert die Open Air Comic-Ausstellung zum Meeresschutz „Möwen. Müll. Und Meerjungfrauen“ ihre Premiere. Dabei sind Lesungen und sarkastische Comics die Highlights des zweiwöchigen Kulturprogramms.

„Möwen. Müll. Und Meerjungfrauen.“ – das sind Cartoons, Comics und Illustrationen von Künstler*innen aus Deutschland, Irland, Kolumbien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Spanien, Taiwan, Großbritannien und den USA, die zeigen, wie wunderschön doch gleichzeitig gefährdet das Meer als Lebensraum ist.

Auch aus Kiel und Umgebung sind Künstler*innen wie Katharina Kierzek, Marie Wittenburg, Finn „Finnster“ Aedtner, Frank Bahr, Peter „Butschi“ Butschkow, Axel „Arghxel“ Prange sowie Volker Sponholz mit ihren Arbeiten vertreten.

Die offizielle Eröffnung von #MMUM ist am Sonntag, 15. August, ab 15 Uhr beim Ocean Pop-Up. An diesem Nachmittag werden auch einige der Künstler*innen vor Ort sein, und die Besucher*innen erwartet ein kleines Rahmenprogramm. Die Ausstellung ist zunächst in der Zeit vom 13. bis 29. August 2021 im Rahmen des Ocean Pop-Up auf der Wiese am Aquarium GEOMAR zu sehen. Im Anschluss wird die Ausstellung während der Kieler Woche im Olympiahafen Schilksee zu bewundern sein.

Für die Kieler Ausgabe von „Möwen. Müll. Und Meerjungfrauen.“ haben sich der freie Kreativdirektor Jörg Stauvermann (Aalhai*) aus Föhr und der Ocean Summit rund 30 Motive aus der Gesamtauswahl ausgesucht und speziell und wetterfest produzieren lassen, um diese an der frischen Luft in Kiels schönsten Ecken auszustellen.