Der Möltenorter Hafen bei Nacht – so ähnlich kann dein Foto aussehen. (Bild: Kassian Alexander Goukassian)

0

Du liebst es, Nachtaufnahmen zu machen? Dann ist jetzt die Chance, dein Bild zum Star zu machen! Dein Foto könnte bald im Musikvideo von LIL und Erfolgsproduzent Mark Smith landen. Lies in diesem Artikel, wie du teilnehmen kannst!

Anzeige

Du machst wunderschöne Nachtaufnahmen und zeigst diese auch gerne? Dann aufgepasst! Denn dein nächtliches Foto aus unserem schönen Bundesland könnte schon bald Teil eines Musikvideos von Newcomer LIL und Erfolgsproduzent Mark Smith werden. Mach‘ mit, sende deine schönste Nachtaufnahme von Schleswig-Holstein!

Nachts inSchleswig-Holstein

Wenn der Tag in Schleswig-Holstein zu Ende geht und der Sternenhimmel die Region in magisches Licht taucht, ist der perfekte Moment für dein Foto. Der Wettbewerb „Nachts in Schleswig-Holstein“ ist die Gelegenheit, deine besten Nachtaufnahmen zu zeigen. Mark Smith, der bereits große Namen wie Ina Müller und Johannes Oerding unterstützt hat, sowie der Rapper LIL aus Borstel im Kreis Segeberg, arbeiten zusammen an einem Musikvideo für LILs Song „Ortskontrollfahrt“, und du kannst Teil dieses Projekts werden.

Der Wettbewerb

Die besten Fotos werden sowohl in unserem Schwestermagazin „Lebensart“ als auch im Musikvideo von LIL veröffentlicht, das im Frühjahr 2025 erscheint. Mark Smith sorgt für den musikalischen Glanz, während LIL die nächtliche Atmosphäre Schleswig-Holsteins in seinem Song einfängt. Jetzt fehlt nur noch dein Foto.

Gewinne eine Veröffentlichung in der „Lebensart“

Die drei besten Fotos werden in der „Lebensart“ veröffentlicht. Also mach‘ mit und zeige uns, was du drauf hast! Ab dem

1. Dezember kannst du deine Aufnahmen beim landesweiten Fotowettbewerb „Nachts in Schleswig-Holstein“ einreichen. Alle Infos findest du unter www.nachts-in-schleswig-holstein.de.

Smartphone oder Profi-Kamera

Egal, ob du mit dem Smartphone oder einer Profi-Kamera unterwegs bist – jedes Bild ist willkommen, solange es in den Abend- oder Nachtstunden in Schleswig-Holstein aufgenommen wurde. Lade dein Bild bis zum 31. Dezember 2024 auf www.nachts-in-schleswig-holstein.de hoch und zeige uns deine schönste Aufnahme von Schleswig-Holstein. Wir sind gespannt ...

www.nachts-in-schleswig-holstein.de