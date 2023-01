(Bild: gut salzig)

Umgeben von einem Meer aus Lichtern genießt ihr im Restaurant die Speisen und Getränke (Bild: gut salzig)

Wechselnd und kreativ sind die Gerichte, die das Küchenteam im gut salzig serviert (Bild: gut salzig)

Der Veranstaltungssaal mit eigener Bühne und Bar bietet Platz für Events aller Art (Bild: gut salzig)

Im Wintergarten könnt ihr auch bei frischem Wetter Leckeres verköstigen (Bild: gut salzig)

Seit Kurzem ist der beschauliche Ort Stein um ein eindrucksvolles Restaurant inklusive Beachclub und Festsaal reicher: Im gut salzig werden in Strandnähe regionale, saisonale und modern interpretierte Gerichte serviert.

Im ehemaligen Haus des Kurgastes, nur einen Steinwurf vom Strand entfernt, weht seit ein paar Wochen eine frische Brise. Nach fast einjähriger Umbauphase ist von den alten Räumlichkeiten kaum noch etwas wiederzuerkennen: Holz, Glas und ein Meer aus Lichtern tauchen das gut salzig in eine ganz besondere Atmosphäre.

(Bild: gut salzig)

Im Restaurant kommen regionale und saisonale Produkte auf den Tisch, die zu leckeren Gerichten wie Rumpsteak von der Holsteiner Färse mit Jus, Kräuterbutter, Röstzwiebeln Bohnenbündchen und Kartoffelgratin oder Falafelbällchen mit Sesamdip, Grillgemüse und cremiger Polenta verarbeitet werden. Dazu gibt es ein umfangreiches Weinsortiment und andere spritzige Drinks. Viele der Speisen könnt ihr auch online bestellen und euch dank des Außerhaus-Verkaufs zu Hause daran erfreuen. Nachmittags werden hier außerdem Kaffeespezialitäten, Tees, Eis sowie regionale Kuchen und während der Wintermonate jedes Wochenende ein reichhaltiges Frühstück kredenzt (im Sommer gibt es täglich Frühstück).

Feiern und Events

In dem Kaltwintergarten mit mehr als 100 Sitzplätzen könnt ihr auch bei typisch norddeutschem Wetter die warmen Gerichte und Kuchenspezialitäten genießen. Zudem bietet sich hier die Möglichkeit, euch frei trauen zu lassen oder nach der Trauung beim naheliegenden Standesamt am Strand euren Sektempfang in dem hellen Anbau auszurichten.

Wenn ihr eure komplette Hochzeit, einen Geburtstag oder jegliche andere Art von Event im gut salzig feiern wollt, so ist dies eine sehr gute Wahl, denn der Festsaal bietet Platz für bis zu 150 Personen mit einem umfangreichen Angebot an Getränken und Speisen von mediterran über vegan bis zu BBQ-Variationen. Hier finden auch regelmäßig Themenabende statt – wie zum Beispiel Sushi-Nights, Candlelight Dinner oder Comedy Shows.

Beach-Feeling

Auch in der Beachlounge könnt ihr euch verwöhnen lassen: Gemütliche Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein, dazu werden verschiedene Cocktails und Snacks in Tapasform serviert. Außerdem versorgt euch der Außerhaus-Verkauf für den Strand mit regionalen Burgern, Pommes und Currywurst. Ihr seht: Ob morgens, mittags oder abends, im Sommer oder Winter – das gut salzig ist auf jeden Fall einen Besuch wert!

gut salzig

Uferkoppel 10, Stein

Tel.: (043439) 185 91 55

www.gut-salzig.de