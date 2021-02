Bis Ende Februar könnt ihr mit eurer Spende Obdachlosen helfen (Bild: Mirjam Stein)

Stellt dafür ein Paket mit haltbaren Lebensmitteln zusammen (Bild: Mirjam Stein)

Eure Spende könnt ihm im Welcome Center Kieler Förde abgeben. Von dort werden sie regelmäßig durch ehrenamtliche Helfer*innen an die Bedürftigen verteilt (Bild: Mirjam Stein)

Viele Kielerinnen und Kieler haben bereits Spendenpakete abgegeben (Bild: Mirjam Stein)

Der Schnee ist wieder geschmolzen, aber die Tage und Nächte sind immer noch kalt. Vor allem für diejenigen, die sie im Freien verbringen müssen. Dabei ist es so einfach zu helfen.

Die Organisation „Kieler helfen mit Herz“ und das nettekieler Ehrenamtsbüro organisieren die Verteilung von Winter-Hilfspaketen an Obdachlose. Kielerinnen und Kieler sowie Unternehmen können Pakete zusammenstellen und beim Welcome Center abgeben. Auch Redakteurin Mirjam Stein hat schon ein Paket vorbeigebracht. Dafür hat sie einfach beim Wocheneinkauf etwas mehr mitgenommen und ein Paket von der letzten Schuhbestellung mit den Spenden befüllt. Mit dem Karton ist sie zum Welcome Center Kieler Förde geradelt und hat ihn zu den 50 oder 60 anderen Kartons, die bereits abgegeben wurden, in den Eingangsbereich gelegt.

Doch nicht alle Spenden werden benötigt oder sind geeignet. Mit den ersten 250 Paketen konnten viele dringend benötigten Utensilien aufgestockt werden, sodass jetzt andere Produkte noch wichtiger geworden sind. Außerdem gibt es ein paar Regeln zu beachten.

Gewünscht sind derzeit z. B.:

haltbare Süßigkeiten

Fisch- und Suppenkonserven sowie Ravioli (mit Öffnungsring)

Knäckebrot

Deodorant

Fuß- und Handwärmer

Getränkedosen, Kakao, Tee oder andere Getränkepacks

Instantsuppen und -gerichte

Hundespielzeug

Gutscheine/Coupons (z. B. für McDonalds/ Steiskal o. ä.)

Nicht erlaubt sind: Bargeld, Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit, verderbliche Lebensmittel, Bekleidung

Wichtig: Die Kartons dürfen nicht verschlossen sein, besonders geeignet sind daher Schuhkartons.

Die befüllten Kartons können im Foyer des Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1–3 kontaktlos abgestellt werden. Folgende Öffnungszeiten gelten während des Shutdowns:

Annahmezeiten Spenden Winterhilfe: Mo, Mi und Fr 12 bis 17 sowie Di und Do 12 bis 13 Uhr

Die Verteilung der Pakete an die Obdachlosen und ihre Vierbeiner erfolgt regelmäßig über die geschulten freiwilligen Helfer*innen der Initiative Kieler helfen mit Herz.

Wie ihr Obdachlosen noch helfen könnt, hat uns Kirsten Könnecke von „Kieler helfen mit Herz“ verraten: Mehr Tipps findet ihr hier.