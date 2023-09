(Bild: Adobe Stock)

„Write better with less“ lautet seit über 15 Jahren der Grundgedanke vom Schreibwarenhersteller PILOT – und zugleich das Motto von dessen Nachhaltigkeitskampagne, mit der PILOT dieses Jahr erneut ein Zeichen für eine saubere Umwelt setzt. Was, wo, wann? Na, bei einer nachhaltigen Aufräumaktion an der Kiellinie anlässlich des World Cleanup Days am 16. September!

Plastikmüll, der in Flüsse, Seen und Meere gelangt, schädigt nicht nur die empfindlichen Ökosysteme, sondern wirkt sich auch negativ auf die Klimabilanz aus. PILOT ist sich diesem Problem und der eigenen Verantwortung als Unternehmen sehr bewusst und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dem entgegenzuwirken. Ein Paradebeispiel dafür sind die Modelle der „Bottle 2 Pen“ Range, für die neben recycelten PET-Flaschen auch wiederverwerteter Plastikmüll aus maritimen Naturgebieten genutzt wird. Zudem unterstützt PILOT den Ozeankind e. V.: Der Umweltschutzverein setzt sich für ein stärkeres Bewusstsein im Umgang mit Einwegplastik ein und organisiert dazu unter anderem Clean Ups und Bildungsprojekte.

Aufräumaktion am 16. September

Mit einer gemeinsamen Cleanup Aktion am 16. September (dem offiziellen World Celanup Day) schaffen PILOT und der Ozeankind e. V. eine großartige Gelegenheit für Freiwillige jeden Alters, sich aktiv für eine saubere Stadt zu beteiligen – und darüber hinaus die Gemeinschaft zu stärken und mehr über Recycling und Umweltschutz zu lernen. Los gehts ab 11 Uhr an der Kiellinie auf Höhe von MOBY. Eine begrenzte Anzahl von Aufräumsets inklusive Handschuhe, Müllsäcke und Co. steht dir zur Verfügung. Die Aktion wird voraussichtlich drei Stunden dauern, für einen kleinen Snack ist gesorgt. Übrigens: Begleitet wird die Aktion vom Förde-Fräulein-Team, welches ebenfalls mit anpackt. Und du, bist du auch am Start? Dann registriere dich ganz easy über den Instagramaccount @pilot_pen_deutschland oder komme spontan vorbei.