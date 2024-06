0

Kiel liegt am Meer, Kiel liebt das Meer und feiert am 8. Juni, dem Internationalen „World Ocean Day”, den dritten Tag der Meeresschutzstadt.

Was bedeutet Meeresschutz? Wie kann er aussehen? Wer trägt etwas zum Meeresschutz bei – und wo kann jede*r Einzelne im Alltag mit anpacken? Die Vielfalt an Möglichkeiten, das Meer zu schützen, steht im Mittelpunkt des Tags der Meeresschutzstadt am Samstag, den 8. Juni (#TDM24). Diesen veranstaltet die Bildungs- und Vernetzungsplattform Ocean Summit gemeinsam mit Kiel-Marketing zum dritten Mal. Am Tag der Meeresschutzstadt Kiel soll die Faszination Meer erfahrbar und erlebbar sein.

Für den #TDM24 gestalten über 30 Ocean-Summit-Partner*innen entlang der Kiellinie, rund um das Segelcamp, auf der Reventlouwiese sowie am GEOMAR Westufer ab 12 Uhr ein vielseitiges, kostenfreies Wissens- und Mitmachprogramm – von Open Ship bis CleanUp, von Workshops bis Wassersport. Zudem erwartet die Besucher*innen ein buntes Kultur- und Kreativprogramm, Live-Konzerte von Deniz & Ove und Mar Malade. Zusätzliches Highlight: Auch der Eintritt in das Aquarium GEOMAR ist den gesamten Tag über frei! Mit dem Storytelling Event „Das Meer ist bunt” am 7. Juni startet das riesige Meeresprogramm an der Kiellinie bereits am Abend vom Freitag, den 7. Juni.

Das gesamte Programm findest du auf der Website von Ocean Summit.

Woher kommt die Idee?

Seit 2021 hat es sich der Ocean Summit zum Ziel gesetzt, den „Slogan“ Meeresschutzstadt mit Leben, Inhalt und Zielen zu füllen – und dieses Prinzip bis 2026 ebenso auf weitere Städte in Schleswig-Holstein zu adaptieren. Neben inhaltlichen Angeboten wie Expert*innen-Podien, Workshops mit lokalen Stakeholder*innen, einer OceanFive-Podcastreihe und der Entwicklung eines Meeresschutzstadt-Konzeptes initiierte der Ocean Summit 2022 erstmals den „TDM” – und benannte damit den internationalen „Tag der Meere“ in den „Tag der Meeresschutzstadt“ um. Der Tag der Meeresschutzstadt ist in seiner Form bereits jetzt einmalig. Ziel ist es, dass Bürger*innen mit Spaß, Neugier und in geballter Form Hintergrundwissen und Beteiligungsformen im Bereich Meeresschutz kennenlernen. Weitere Infos zur Thematik „Meeresschutzstadt” findest du hier: www.ocean-summit.de/mitmachen/meeresschutzstadt