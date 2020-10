(Bild: Adriana Varela Photography/ Getty Images)

Pünktlich zum Weltspartag startet bei der Förde Sparkasse die Aktion „Wunschbaum“. Kitas und Kindergärten können sich mit ihren Wünschen im Wert von jeweils bis zu 1.000 Euro bewerben.

Das alte Klettergerüst ist schon seit Wochen nicht mehr nutzbar? An den Schaukeln bröckelt die Farbe? Weil es Kindergärten und Kitas häufig an dem nötigen Kleingeld fehlt und Kinderwünsche so häufig unerfüllt bleiben, hat die Förde Sparkasse nun die Aktion „Wunschbaum“ ins Leben gerufen.

Kitas und Kindergärten haben ab sofort bis zum 7. Dezember Zeit, sich mit ihrem Wunsch zu bewerben. Dieser Wunsch soll gemeinsam mit den Kindern kreativ dargestellt werden: Basteln, Malen, Schneiden, Backen – alles ist erlaubt. Das Ergebnis muss dann nur noch in einer Filiale der Förde Sparkasse abgegeben werden, die alle Wünsche zur Vorweihnachtszeit an die aufgestellten Weihnachtsbäume in den Filialen hängt. Unter allen Einreichungen, die bis zum 7. Dezember abgegeben werden, lost die Sparkasse 12 Gewinner*innen nach dem Zufallsprinzip aus. Deren Wunsch wird noch in diesem Jahr erfüllt.

Hier geht es zu weiteren Infos zur Aktion Wunschbaum.