das foodio-Team und die Redaktion von KIELerleben sind nun umweltfreundlich mit dem Lastenrad im Einsatz (Bild: R.Dabringer)

Maximilian Schay (my Boo) hat unseren foodio-Mädels ihr neues Lastenfahrrad übergeben

Felix Habke (my Boo) erklärt Charlotte die Bedienung des Lastenfahrrades

1

Während alle Welt von Nachhaltigkeit spricht und Kiel den Titel Zero Waste City anstrebt, werden wir bei falkemedia aktiv und satteln jetzt auf grüne Alternativen um.

In Kooperation mit my Boo und Küstenrad Kiel durften zwei Redakteurinnen der Food Redaktion von falkemedia im Dezember ihr neues Fortbewegungsmittel in Empfang nehmen. Das schicke, schwarze und lässige Lastenrad von der Marke Babboe wird nun der treue Begleiter bei Einkäufen sowie Fahrten zwischen dem Büro in der Halle 400 und dem foodio-Kochstudio im Tonberg sein.

„Wir freuen uns total über das Lastenrad. Schon lange haben wir uns eines gewünscht“

„Wir freuen uns total über das Lastenrad. Schon lange haben wir uns eines gewünscht", erzählt Charlotte Heyn, Rezeptentwicklerin bei „mein ZauberTopf“. Das Fahren ist anfangs noch ein wenig ungewohnt, doch Charlotte hatte den Dreh schon bald raus. Hier und da gibt es einiges zu beachten, der Wendekreis ist größer als bei normalen Rädern und auch die riesige Kiste, die bis zu 100 Kilogramm beladen werden kann, ist nicht zu unterschätzen.

Felix Habke (my Boo) erklärt Charlotte die Bedienung des Lastenfahrrades

Auch das Team von KIELerleben und Förde Fräulein wird mit einem solchen Cargobike bald Kiel unsicher machen. Magazine ausfahren, Technik mit zu einem Fotoshooting nehmen oder größere Transporte, das alles kann in Zukunft CO2-sparend mit dem Rad statt mit dem Auto erledigt werden. Apropos CO2 sparen: Das Förde Fräulein fährt schon lange mit einem E-Auto durch Kiel und Umgebung. Nachhaltigkeit neu denken und umsetzen – das sind die Ziele, die wir bei falkemedia verfolgen.

Maximilian Schay (my Boo) hat unseren foodio-Mädels ihr neues Lastenfahrrad übergeben

Wir denken heute schon an Morgen. Dazu gehört ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen, das Hinterfragen von eigenen Gewohnheiten – und seit Neuestem eben auch eine Flotte von Lastenrädern!

Wir sehen uns auf der Straße!

Kassian Goukassian, CEO bei falkemedia, freut sich über das wachsende Interesse an nachhaltigen Alternativen und versucht, so viel wie möglich umzusetzen: „Jedes Unternehmen kann seinen Beitrag dazu leisten, die Mobilität nachhaltiger zu gestalten und die Umwelt zu schützen. Unsere Lastenbikes sind ein weiterer, kleiner, aber wertvoller Baustein."