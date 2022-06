(Bild: Open Campus/Seed)

Auf dem Young Waterkant Festival am 29. Juni treffen Schüler:innen auf Innovation, soziale Gründungsideen und neue Technologien.

Bereits zum 4. Mal treffen sich für Schüler:innen aus ganz Schleswig-Holstein beim Young Waterkant Zukunftsfestival auf dem MFG5-Gelände in Kiel/Friedrichsort! 470 Schüler:innen von 11 Schulen aus Schleswig-Holstein begrüßt das gemeinnützige Bildungsprojekt SEEd, sowie 35 innovative Startups, soziale Initiativen und inspirierende Einzelpersonen auf dem Young Waterkant Festival. Seit 2016 organisiert der Kieler Verein opencampus.sh mit dem waterkant Festival das größte norddeutsche Startup- und Innovationsfestival. Seit 2018 findet in diesem Zusammenhang das Young Waterkant Festival statt, welches sich großer Beliebtheit erfreut.

„Es geht ums Entdecken, Inspirieren und darum den Mut zu gewinnen, neue Dinge auszuprobieren“,

fasst Linda - Maraike Plath von SEEd den Kern des Festivals zusammen. Insgesamt 35 Organisationen darunter GoBanyo, Goldeimer, Kriwat, Soulbreak, NAH.SH uvm. zeigen den Schüler:innen in 90 Workshops hautnah, wie sie die Welt selbst verändern können. „Um jungen Menschen Räume aufzuzeigen, in denen sie sich entfalten und die Zukunft aktiv mitgestalten können“, begründet Zukunftsmacherin Kerstin Walter ihre Teilnahme am Festival.