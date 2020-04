(Bild: Pure Fruit)

Die Zeichner des Kollektivs „Pure Fruit“ machen auf ihre eigene Weise auf Missstände der Haustierrassen aufmerksam.

Fast alle Tiere des Tierparks Arche Warder haben eines gemeinsam: Sie stehen auf der Roten Liste der bedrohten Nutztierarrassen. Welche Konsequenzen das hat, was man tun kann und warum das überhaupt ein Problem ist, wird nun in illustrierter Form erklärt. Zusammen mit der Arche Warder haben Herausgeber Tim Eckhorst und seine Kollegen ein Comic-Heft konzipiert: Pure Fruit #19: Arche Werder – Mehr als ein Tierpark.

„Ohne Haustiere wäre der Mensch nicht auf dem Mond gelandet“, sagt Prof. Dr. Dr. Kai Frölich, Tierpark-Direktor der Arche Warder im Vorwort des frisch veröffentlichten Comics. Eine Tatsache, welche die Bedeutung von einheimischen Tieren im Allgemeinen verdeutlicht. Wie wichtig diese für uns Menschen im Alltag sind, weiß auch Spendenbetreuerin der Arche Warder Lisa Iwon. Sie lernte Tim Eckhorst bei der 40-Jahres-Feier der Stiftung Naturschutz im August 2018 kennen. Die kreativen Köpfe hatten bereits einen Band für die Stiftung herausgebracht. Iwon heuerte Eckhorst und seine Kollegen für die Arbeit an einem Comic für die Arche Warder an.

Bewaffnet mit Stift und Papier

Rund ein Jahr später bewaffneten diese mit dem Zeichenblock und Bleistift. Weitere sechs Monate später vollendeten die elf Zeichner ihr Werk und präsentieren es nun stolz der Öffentlichkeit. 68 Seiten umfasst die finale Version des Comics, der sich unter anderem mit der industriellen Nutztierhaltung, der Geschichte der Tierhaltung sowie dem großen Thema Biodiversität (Vielfalt) auseinandersetzt – ohne dabei den Zeigefinger zu erheben. Das war allen Beteiligten sehr wichtig. „Es geht nicht darum eine Trauerrede auf die aktuellen Zustände zu halten, sondern Chancen und Initiativen zu zeigen,“ sagt Tim Eckhorst, Herausgeber von Pure Fruit. Herausgekommen sind neun kurze Beiträge zu je sechs Seiten.

Auch die Arche ist Corona-Opfer

Als Entschädigung dafür, dass der Tierpark bis mindestens 19. April geschlossen ist, wird das Heft ab sofort als Online-Version auf purefruit-magazin.de verfügbar sein. Die gedruckte Version ist dann ab dem 19. April erhältlich (vorbehaltlich Änderungen an der aktuellen Situation). Und genau darum wird das Heft, das in einer Auflage von 10.000 Stück erscheint, kostenlos verteilt. Erhältlich ist es natürlich in der Arche Warder, in vielen Cafés, Kinos und Geschäften rund um Kiel und Warder, sowie in zahlreichen Comic-Läden im gesamten deutschsprachigen Raum.

Natürlich kann das Heft auch bestellt werden. Auf Grund der Corona-Krise, die dem Tierpark wegen der temporären Schließung zu schaffen macht, wird bei einer Bestellung über iwon@arche-warder.de um eine Spende von mind. 5 Euro gebeten. In dieser Spende sind Porto und Verpackung bereits enthalten.

Planungen für eine Release-Veranstaltung bestehen ebenfalls, ein Datum ist aufgrund der aktuellen Lage allerdings unklar. Pure Fruit informiert über seine Kanäle auf Facebook, Instagram und www.arche-warder.de.