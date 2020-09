Alvar Bohrmann vor seiner Wandinstallation aus 72 einzelnen Zeichnungen im Schwedendamm 9

Lisa Hoffmanns Fotoserie "Atlas of the Essence" war schon in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen

Das BIldklavier von Yeongbin Lee und Clemens Böckmann ist eine bewegliche Installation und im Schwedendamm 9 zu finden

Das Kunst- und Kulturfestival Futur 3 startet am 25. September in Kiel

Bereits zum dritten Mal füllt das Team des Kunst- und Kulturfestivals Futur 3 die leerstehenden Gebäude in der Kieler Innenstadt. 18 junge Künstler*innen zeigen an elf Standorten ihre Werke und setzen damit ein Zeichen für das Netzwerken und eine bessere Sichtbarkeit ihrer Kunst und den damit verbundenen Botschaften. Futur 3 ist unter anderem deswegen ins Leben gerufen worden, weil die Kieler Kunstszene nach abgeschlossenem Studium kaum Arbeitsmöglichkeiten in ihrer Branche in Kiel findet. "Wir versuchen, uns selbst durch die Vernetzung und das Kunstfestival ein Arbeitsfeld aufzubauen und dabei auch die Stadtentwicklung weiterzutragen”, erklärt Organisatorin Jihae An.

Neben den Ausstellungen sorgen die insgesamt 45 Köpfe hinter dem Festival für ein vielfältiges Rahmenprogramm, mit Musik, Tanz, Lesungen, Workshops, Diskussionen und voller Kreativität. Der Harbour Place am Hörncampus ist Zentrum des Festivals und unter anderem Anleger für das festivaleigene Floß, auf dem einige der Veranstaltungen zu Wasser stattfinden. Weitere Standorte sind unter anderem der Schwedendamm 9 und die Holstenstraße 49 sowie der Galerie Club 68.

Das Motto des Festivals heißt in diesem Jahr „Turn of the Tide” und angelehnt an das aktuelle Zeitgeschehen spiegeln die ausgestellten Positionen gesellschaftliche wie soziokulturelle Wendepunkte auf verschiedene Weisen. Der Großteil der gezeigten Ausstellungsstücke wurde eigens für Futur 3 kreiert, nachdem die Festivalcrew in einem open call mit 500 Euro für die Künstler*innen gewunken hat. Die kuratierte Kunst könnte vielfältiger kaum sein: neben Fotoserien und Zeichnungen regen auch Installationen zum Staunen und Nachdenken an. Bei einem Soundwalk in Form von Audio-Dateien hinter QR-Codes werden die einzelnen Werke erklärt. “Mit dem Soundwalk wollen wir die Kunst nahbar machen, sie soll für alle Kieler*innen verständlich sein”, so Jihae An.

Hinter der Organisation von Futur 3 steht das Netzwerk für revolutionäre Ungeduld, ein interdisziplinäres Team, das in Kiel und darüber hinaus in verschiedenste Richtungen von Kunst und Wissenschaft vernetzt ist. Unterstützt wird Futur 3 unter anderem vom Kulturfonds Kiel und dem Beirat für Kunst im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt Kiel, aber auch die renommierte Muthesius Kunsthochschule und einige weitere Förderer sind mittlerweile an Bord des Festivals.

Festivalstart ist am 25. September um 18 Uhr am Harbour Place am Hörncampus. Alle Veranstaltungen und Ausstellungen sind für Besucher*innen kostenfrei. Das vollständige Programm und die Ausstellungsorte findet ihr unter www.futur3-festival.net.