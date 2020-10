(Bild: ImageegamI / iStock / Getty Images Plus / Getty Images)

Wer einen herbstlich bunten Garten, eine Hecke oder Grünfläche vor dem eigenen Grundstück hat, der darf den bei der Gartenarbeit anfallenden Grünschnitt am Sonnabend kostenlos entsorgen

Nachdem vergangenen Sonnabend, am Tag der deutschen Einheit, die großen Sammelfahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) in der Garage blieben, wird am kommenden Sonnabend, den 10. Oktober, wird die Herbsttour der ABK-Grünabfallsammlung durch die Kieler Stadtteile fortgesetzt.



Diesmal geht es in den Norden der Landeshauptstadt: Von 8 bis 12 Uhr macht der ABK Halt in Schilksee, Graf-Luckner-Straße (zwischen Langenfelde und Seekante); Holtenau, Herwarthstraße/Eekbrook; und Projensdorf, Charles-Roß-Ring (Parkplatz bei Haus Nr. 59).



Bis zu ein Kubikmeter Grünabfall aus dem privaten Haus- und Kleingarten darf kostenlos eingeworfen werden – Baumstubben oder Dickholz gehören nicht in die Sammlung.



Am 17. Oktober gastiert die Grünabfallsammlung in Ellerbek, Wellingdorf, Neumühlen-Dietrichsdorf und Oppendorf. Am 24. Oktober wird Grünschnitt in Meimersdorf, Wellsee und Moorsee gesammelt.