0

Reiner Maria Borchard zeigt bis zum 21. Dezember in der Galerie Simone Menne am Alten Markt seine Ausstellung „Architektur - Figur - Landschaft Fotografie und Digitalgrafik“.

Es sind zwei Seiten des Rolf Reiner Maria Borchard, die der Künstler in seinen Kunstwerken Ausdruck verleiht: Die Malerei und die Forografie. Zwei Medien, die sich zu widersprechen scheinen, ergänzen sich in einer Person. Borchards Fotografien - durch 20 Bildbände bekannt von denen sich 10 der Landeshauptstadt Kiel und Schleswig-Holstein widmen - stehen in der Ausstellung „Architektur - Figur - Landschaft“ 20 Digitalgrafiken gegenüber. Während die einen in klassischer Eleganz und Größe das Außen beleuchten, zeigen die anderen die Innenwelt des Künstlers.

Der ehemalige Professor der Muthesius-Fachhochschule in Kiel konzentriert sich bei seinen Fotografien auf die Struktur von Landschaftselementen wie Häusern, Straßen oder Bäumen – und beachtet gleichzeitig Details und Linienführung. Das Sujet ist dabei häufig Kiel oder die nähere Umgebung.

In 50/60 cm großen auf Pulten stehenden Bildwerken, werden Ereignisse der Gegenwart, Empfindungen und Gedanken sichtbar, die den Betrachter direkt ansprechen und zum Mitdenken auffordern. Zum Gespräch erwarten sie gern Simone Menne am Samstag oder Reiner Maria Borchard am Mittwoch und Freitag.

Galerie Simone Menne, Alte Feuerwache 14, 24103 Kiel

Öffnungszeiten: Mi. + Fr. 14 -18 Uhr und Sa. 10 -14 Uhr

und nach Vereinbarung Simone Menne Tel.: (0431) 88 81 99 95 und Reiner Maria Borchard (0431) 72 89 02.

Der 64-seitige A5 Katalog kostet 10 Euro.