Habt ihr ausgemistet und wisst nicht, wohin mit den gut erhaltenen Stücken? Wir zeigen es euch! (Bild: Susumu Yoshioka / Getty Images)

0

Wenn ihr euch fragt, wo ihr gut erhaltene Kleidung, Schuhe oder auch Spielwaren in Kiel abgeben und spenden könnt, dann findet ihr hier die Antwort. Denn wir haben uns für euch schlau gemacht.

Deutsches Rotes Kreuz

Der Fokus des DRK liegt auf Bekleidung, aber auch Spielwaren, Haushaltswaren, Keramik, Bettwäsche und Ähnliches wird in den Märkten verkauft. Am dringendsten wird in der Regel Herrenbekleidung gebraucht – die ist immer etwas rar.

Da das Spendenvolumen in den Märkten sehr unterschiedlich ist, ist es aktuell am besten, wenn ihr eure Spenden in Mettenhof oder am Dreiecksplatz abgeben könnt.

Was beim DRK NICHT gebraucht wird: Elektrogeräte, Möbel, medizinische Hilfsmittel.

WO?

Kurt-Schumacher-Platz 11, Kiel

Dreiecksplatz 4, Kiel

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) / Obulus

Saubere und gut erhaltene Spenden können gerne zu den Öffnungszeiten in die Filiale im Heikendorfer Weg 47 oder in die Johannesstraße 48 sowie das Sophienblatt 64a gebracht werden. Gebraucht werden hier immer Bekleidung und Accessoires, Haushaltstextilien, Geschirr und Besteck, PCs und Zubehör, Elektro-Kleingeräte, Bücher, CDs oder DVDs und für Kinder: Schulbedarf, Kleidung, Kinderwagen, Spielwaren und Spiele.

NICHT angenommen werden Möbel und große Geräte.

WO?

Heikendorfer Weg 47, Kiel

Johannesstraße 48, Kiel

Sophienblatt 64a, Kiel

ECHT.GUT Kaufhaus

Das ECHT.GUT Kaufhaus der stadt.mission.mensch hat weiterhin zu den normalen Zeiten geöffnet und nimmt nach wie vor eure Sachspenden an. Auch das Abholen von Möbelspenden ist möglich, dafür ist es jedoch wichtig, einen Termin zu vereinbaren und – falls möglich – die Möbel zumindest vor der Haustüre auf die Abholer*innen warten zu lassen.

Besonders gefragt sind aktuell hochwertige Kleidungsstücke: Gute, warme Winterjacken sind zum Beispiel klasse. Ansonsten liegt der Fokus auf Möbeln, zum Beispiel Kleiderschränke, Schreibtische und Sofas.

WO?

Hasseer Straße 49, Kiel

Glückslokal

Beim Glückslokal auf dem Gelände der Alten Mu (Impuls-Werk) könnt ihr alles verschenken, was sauber ist – und heil. Von Bekleidung über Accessoires und Schuhe bis hin zu Haushaltstextilien, Küchenutensilien und Spielzeug findet hier alles ein zweites Leben.

Aktuell können während der Öffnungszeiten pro Besuch 10 Teile abgegeben werden, für größere Mengen an aussortierten Schätzen vereinbart ihr am besten einen Einzeltermin!

NICHT angenommen werden unter anderem Fernsehgeräte, unvollständige Elektrogeräte oder auch große Teile wie beispielsweise Möbel.

WO?

Lorentzendamm 6-8,Kiel

Fehlt in unserer Liste noch etwas? Dann schreibt uns gerne an r.dabringer@falkemedia.de!