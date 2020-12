Für Samstag plant die Kieler Antifa eine Gegendemo zu „Kiel steht auf“ in der Innenstadt (Bild: Vladimir Vladimirov/ E+/ Getty Images)

Das Plakat der Antifa an der Kieler Förde bezieht sich auf den Fußballer Zlatan Ibrahimovic, der nach seiner Covid-19-Erkrankung das Virus herausforderte (Bild: Antifa)

Am kommenden Samstag, den 12. Dezember plant der lokale Querdenken-Ableger „Kiel steht auf“ eine Demonstration in der Kieler Innenstadt. Das antifaschistische Bündnis ruft nun zu einer Gegenveranstaltung der „Coronaleugner“ auf.

„Wer mit Nazis marschiert, wird nicht toleriert – den Querdenken-Aufmarsch am 12.12. in Kiel stoppen!“,

heißt es in der Pressemitteilung des antifaschistischen Bündnis zur geplanten Demonstration von „Kiel steht auf“ am kommenden Samstag, dem lokalen Ableger der „Querdenken-Bewegung. Mit der Gegenveranstaltung ruft die Antifa zur klaren Positionierung gegen die Bewegung auf, in dessen Reihen sich bei vorangegangenen Veranstaltungen rechtsgesinnte Personen wie „Volkslehrer“ Nikolai Nehrling oder der rechte Youtuber „Aktivist Mann“ für ihre Verschwörungstheorien einsetzten. Und auch für die Aktion am Samstag werden bekanntere Coronaleugner und -verharmloser wie David Claudio Silber oder „Dr.“ Walter Weber („Ärzte für Aufklärung“) angekündigt.

Zwar seien nicht alle Teilnehmer*innen einer Querdenken-Veranstaltung als Neonazis oder Faschist*innen zu bezeichnen, wer jedoch bei „Querdenken-Bündnissen wissentlich gemeinsam mit Nazis und Faschist*innen Seite an Seite steht und wer in Berlin, Leipzig und anderswo mit Rechten paktiert, wird in Kiel keinen Meter geschenkt bekommen“, heißt es in der Pressemitteilung der Antifa.

Mit Abstand und Maske ruft die antifaschistische Bewegung dazu auf die „rechtsoffene Mobilisierung zurückdrängen und stattdessen gemeinsame Perspektiven eines solidarisches Auswegs aus Corona, Krise und autoritärer Zuspitzung auf die Straße zu tragen“.

Das Wichtigste in Kürze:

Samstag, 12. Dezember 2020

Antifaschistische Bündniskundgebung | 11.30 Uhr | Wall | Kiel