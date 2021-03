(Bild: Getty IMages)

Seit 2019 betreibt die Kiel Region erfolgreich das Bike-sharing-System in Kiel und den Umlandgemeinden. Nun erweitert das Unternehmen seine Flotte um mehr als 80 E-Bikes und 15 Ladestationen.

Wie selbstverständlich gehören die rund 300 konventionellen Fahrräder der Sprottenflotte mittlerweile zum Stadtbild dazu wie die öffentlichen Busse der KVG. Viele der 15 Stationen, an denen Kieler*innen die Möglichkeit haben die Räder simpel durch eine App zu entsperren und auszuleihen, sind in der Regel unbesetzt – und die Räder in Gebrauch. Seit der Pilotphase im Juli 2019, als 250 Fahrräder an rund 30 Stationen in Kiel sowie in Kronshagen und dem Amt Schrevenborn zur Verfügung standen, hat die Kiel Region ihr Angebot um weitere 50 Räder erweitert. In Kooperation mit dem Anbieter Next Bike, der das Leihsystem in mehr als 60 deutschen Städten und in 26 Ländern bereitstellt, hält die Erfolgsgeschichte der Sprottenflotte in Kiel und Umgebung nun bereits knapp zwei Jahren an.

Viele zweiradbegeisterte Kieler*innen nutzen die Leihräder, um eine ausgedehnte Tour entlang der Waterkant an der Kielinie zu unternehmen oder einfach mal raus aufs Land zu fahren, wo ebenfalls Stationen zur Abgabe oder Anleihe zur Verfügung stehen. Pünktlich zur Ausweitung der Flotte nach Eckernförde, Plön, Preetz und Rendsburg beschleunigt die Kiel Region gemeinsam mit der Förde Sparkasse nun das regionale Bikesharing-System. Neben den mehr als 80 E-Bikes stehen den Nutzer*innen auch fünf E-Cargo-Bikes (Lastenräder) zur Verfügung. Mit einem Premium-Konto bei der Förde Sparkasse erhalten Kund/-innen ab Mai jeden Monat 225 Freiminuten für alle Räder der SprottenFlotte.

Damit wird die bisherige Dreigang-Schaltung noch um einen Motor erweitert, der jeden hügeligen Anstieg zum problemlosen Hindernis werden lässt. Alle weiteren Infos erhaltet ihr unter www.nextbike.com.