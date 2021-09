Bildhauer Dr. Jörg Plickat erzählt von den Eigenschaften der Statue. (Bild: KL-Redaktion)

(Bild: KL-Redaktion)

0

Ohne die Zusammenarbeit und Freundschaft der Herren Anschütz und Einstein wären sowohl die Schiff- als auch die Luftfahrt heute orientierungslos. Denn die Erfindung der beiden, die im Herzen von Kiel entstand, findet noch heute in beiden Bereichen Verwendung.

Die Unterquerung des Nordpols war das Lebensziel für Hermann Anschütz-Kaempfe. Blind unter der dicken Eisschicht der Arktis in einem U-Boot zu fahren, kam für ihn aber nicht in Frage. Deswegen entwickelte er den Kreiselkompass. Aber das tat er nicht allein. Er hatte den großen Physiker Albert Einstein an seiner Seite.

Am 15. September 2021 wurde nun als Erinnerung an dieses Werk das Denkmal von Anschütz und Einstein an der Kiellinie eingeweiht. Es ist ein regnerischer, aber symbolträchtiger Tag, an dem Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer zusammen mit der Ministerin Karin Prien und dem Initiator Dr. Redelf Habben das von dem Bildhauer Dr. Jörg Plickat gefertigte Denkmal enthüllt. Am selben Tag vor 101 Jahren, 1920, hielt Albert Einstein seine Rede zur Relativitätstheorie im Gewerkschaftshaus in Kiel. Aufgrund seines jüdischen Glaubens durfte Einstein zu dieser Zeit nicht in der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sprechen.

(Bild: KL-Redaktion)

Das Denkmal zeigt die zwei Erfinder, Einstein links und Anschütz rechts, die nah beieinanderstehend zusammen ihre Hände auf ihre Erfindung, den Kreiselkompass, legen.

Frau Prien hob die tiefgründige Vielfalt des Denkmals hervor, die sich in der Symbolik des Kompasses als richtungsweisendes Objekt widerspiegele. Außerdem werde durch die heutigen Einsatzgebiete die wissenschaftliche Relevanz der Erfindung deutlich. Nicht zuletzt werde das vorbildliche Beispiel der Toleranz aufgrund der freundschaftlichen Zusammenarbeit in politisch schwierigen Zeiten in den Vordergrund gerückt. Dieses gelungene Zusammenspiel sei der jahrelangen Arbeit von Herrn Plickat zu verdanken.

Das etwa dreihundert Kilo schwere Kunstwerk soll zunächst auf der Enthüllungsfläche vor dem Haus Welt-Club an der Kiellinie stehen bleiben. Sobald die Bauarbeiten an der Promenade abgeschlossen sind, wird es dort seinen entsprechenden Platz einnehmen.

Von Jesper Ohm