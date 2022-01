(Bild: Olaf Struck)

Am ersten Februar-Wochenende warten diese kulturellen Highlight auf euch.

Starke Maus

„Der überaus starke Willibald“ nutzt die Angst vor der Katze, um sich zum Boss eines Mäuserudels aufzuschwingen. Schwanzpeitschend grölt er Parolen und zwingt seine Mäuseuntertanen zu militärischen Übungen. Klar, dass er die Lillimaus nicht nur wegen ihres andersartigen Fells ausgrenzt: Die schlaue Albino-Maus zweifelt den Katzenmythos an. Als Lillimaus schließlich in die Bibliothek eingesperrt wird und sich dort selbst das Lesen beibringt, wird sie mit ihren Geschichten vollends zur Bedrohung für Willibalds Tyrannei. Patricia Windhab erzählt in ihrer Drehscheibe ein Stück Geschichte, eine Parabel, die jungen Menschen das Phänomen totalitärer Systeme näherbringt.

Ab 5. Februar · Junges Theater im Werftpark

Die Welt der Biere

Bierliebhaber:innen können sich am 3. Februar auf eine Erkundungstour durch die Welt der Biere begeben. Um 16.30 Uhr beginnt der Ausflug mit einer historischen Brauerreiführung im Stadtmuseum Warleberger Hof. Anschließend findet eine Brauereiführung inkl. Bierverkostung in der Kieler Brauerei statt. Anmeldungen werden unter Tel.: (0431) 901 34 25 entgegen genommen. Die Kosten pro Person betragen 12,50 Euro.

3. Februar · Stadtmuseum Warleberger Hof

Wir sind die Neuen

(Bild: KIELerleben-Redaktion)

Drei Silverager beschließen, auch aus finanziellen Gründen, ihre alte Wohngemeinschaft aus Studientagen wieder aufleben zu lassen. Ihre Nachbar:innen fühlen sich von den feiersüchtigen Althippies schon bald beim Lernen gestört und beschweren sich über die Lärmbelästigung. Das Werkstatt-Theater Kiel zeigt um 20 Uhr einen Generationenkonflikt der besonderen Art mit allerlei Scharmützeln. Kartenvorbestellung unter www.werkstatt-theater-kiel.com.

4.+5. Februar ·KulturForum