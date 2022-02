Die beliebte Fähre läuft den Kieler Hafen wieder an. (Bild: Color Line/SH Convention)

Nach einer Corona-Pause über mehrere Wochen war es am Sonntag soweit: Kiel begrüßte erstmals wieder ein Fährschiff der norwegischen Reederei Color Line.

Am Sonntagvormittag lief die „Color Magic” aus Oslo kommend im Kieler Hafen ein. Ab dem 25. Februar fängt dann auch die zweite „Color Fantasy” mit ihren Touren zwischen Norwegen und Deutschland an. Die „Color Magic” war ab dem 29. Dezember in die unfreiwillige Corona-Pause gegangen. Danach wurde auch die „Color Fantasy” am 10. Januar außer Betrieb gestellt. Grund für den Wiedereinstieg in den Normalbetrieb sind die Lockerungen der Corona-Regeln in Norwegen. Um die Hyghienemaßnahmen weiter einhalten zu können, ist die Gästezahl im Moment auf 1500 beschränkt. Laut Geschäftsführer Dirk Hundertmark sei die Buchungslage aber trotz Corona vor allem für die Sommermonate sehr positiv ausgefallen. Wer von einem Urlaub in dem schönen skandinavischen Norwegen träumt, sollte jetzt zuschlagen, denn noch sind für fast alle Abfahrten Tickets verfügbar.

Norwegen wird als Reiseziel immer beliebter. Nach Touristen aus Norwegen selbst und aus Dänemark, sind die Deutschen die drittgrößte Touristengruppe, die das bergige Land mit den vielen Fjorden und Polarlichtern bereist. Für das Jahr 2020 werden etwa 566.000 touristische Übernachtungen von rund 23,7 Milionen den deutschen Touristen zugeordnet.