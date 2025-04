(Bild: Jasper Lorenz)

Die Volleyballer des Kieler TV kämpfen in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt. Der Saison-Endspurt verspricht Spannung und Emotionen, während sich im Hintergrund ein Umbruch abzeichnet.

Fans als Herzschlag der Saison

Die aktuelle Spielzeit hat die Volleyballer des Kieler TV vor einige Herausforderungen gestellt. Doch eines ist sicher: Ohne die leidenschaftliche Unterstützung der Fans in der Hein-Dahlinger-Halle wäre der Kampf um den Klassenerhalt kaum denkbar. Jeder Angriff wird von den Rängen frenetisch gefeiert, und die Spieler spüren die Energie, die von den Tribünen ausgeht. Der Verein ist stolz auf die treue Unterstützung und freut sich schon jetzt auf die nächste Saison, in der der „rote Block“ wieder für Gänsehautmomente sorgen wird.

Ein mitreißendes Saisonfinale

Das Heimspiel gegen den ETV Hamburg Mitte März war ein echtes Highlight. Die „Adler“ flogen hoch und sicherten sich den Sieg. Besonders der erste Satz, der mit einem 27:25 endete, zeigte die Stärke des Teams. Doch auch der zweite Satz, geprägt durch eine beeindruckende Aufschlagserie, und der hart umkämpfte dritte Satz, den die Kieler mit Nervenstärke für sich entschieden, bewiesen das Potenzial der Mannschaft (28:26). Ein Besuch in der Halle lohnt sich – und das schon für 8 Euro pro Ticket!

Gegen den VV Humann Essen haben die "Adler am vergangenen am Samstag, den 29. März, jedoch einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Partie ging mit 0:3 recht eindeutig an die Gäste. Dementsprechend spannend wird es am 12. April, wenn die Kieler zum letzten Heimspiel der laufenden Saison in der Hein-Dahlinger-Halle auf den TuS Mondorf treffen. Hier setzt das Team auf deine Unterstützung, damit auch in der kommenden Spielzeit Volleyball in der 2. Bundesliga auch in Kiel zu sehen sein wird.

Frischer Wind und neue Talente

Hinter den Kulissen tut sich einiges: Der Kieler TV plant einen Umbruch und setzt verstärkt auf junge, regionale Talente. Carsten Bergmeier, der Marketingverantwortliche, betont, dass der Verein auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und hungrigen Nachwuchstalenten setzt. „Wir wollen junge Spieler aus dem norddeutschen Raum entwickeln und integrieren“, erklärt er. Diese Neuausrichtung verspricht spannende Spiele und eine dynamische Zukunft für die „Adler“.

Die Zukunft der Adler

Die Mischung aus erfahrenen Stützen und frischen Talenten sorgt für Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Die Spiele finden in der Regel am Wochenende in der Vorabendplanung statt – perfekt, um den Tag mit einem spannenden Volleyballspiel ausklingen zu lassen. Mit der Unterstützung der treuen Fans und der richtigen Strategie sieht sich der Kieler TV gut für die nächste Saison gerüstet. Gemeinsam wollen sie in die Erfolgsspur zurückfinden.

Sei dabei und erlebe die „Adler“ in Aktion! Unterstütze die Mannschaft auf ihrem Weg, erlebe die packende Atmosphäre in der Hein-Dahlinger-Halle und freu dich auf eine neue Saison voller spannender Momente.

www.volleyball-ktv.de

Letztes Heimspiel der „Adler“:

12. April: KTV – TuS Mondorf (19.30 Uhr)