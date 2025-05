Oberbrügermeister Dr, Ulf Kämpfer im Dialog mit Sozialdezernent Gerwin Stöcken (r.). (Bild: Sozialministerium SH/Alexander Kurz)

(Bild: Sozialministerium SH/Alexander Kurz)

0

Die Kieler Stadtmission feierte am 15. Mai 2025 ihr 120-jähriges Bestehen in einem festlichen Rahmen im Alten Güterbahnhof. Anwesend waren hochrangige Gäste wie Staatssekretär Johannes Albig, Sozialdezernent Gerwin Stöcken und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, die das beeindruckende Engagement der Organisation würdigten.

Anzeige

Ein Blick auf die Meilensteine

Während des Budenzaubers wurde auf die bedeutendsten Erfolge der Stadtmission zurückgeblickt. Besonders hervorgehoben wurde die Arbeit der ehemaligen Geschäftsführerin Karin Helmer, die ihre Position offiziell an Sebastian Rehbach übergab. Johannes Albig betonte, dass dank Helmers Einsatz die soziale Arbeit für marginalisierte Gruppen, wie wohnungslose Menschen, in der Gesellschaft Anerkennung findet.

Neue Führung für die Stadtmission

Gerwin Stöcken und Ulf Kämpfer lobten ebenfalls Helmers innovative Ansätze, die die soziale Infrastruktur Kiels maßgeblich beeinflussten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1904 hat sich die Stadtmission kontinuierlich weiterentwickelt, um Menschen in Not zu unterstützen. In den letzten zehn Jahren führte Karin Helmer diese Entwicklung erfolgreich an, wobei sie von Sebastian Rehbach unterstützt wurde.

(Bild: Sozialministerium SH/Alexander Kurz)

Ein neuer Geschäftsführer mit Erfahrung

Sebastian Rehbach, der seit 2016 Teil des Teams ist und bereits als stellvertretender Leiter fungierte, übernimmt nun die Geschäftsführung. „Ich freue mich sehr, nun als Geschäftsführer noch mehr bewegen zu können“, sagte Rehbach, der in fast allen Bereichen der Stadtmission aktiv war, einschließlich der Wohnungsnotfallhilfe und dem Secondhand-Kaufhaus ECHT.GUT.

Für weitere Informationen besuche www.stadtmission-mensch.de.