(Bild: LH Kiel/Kerstin Graupner)

Hamburger Bauherren übergeben 63 Wohnungen und eine KiTa an die Landeshauptstadt Kiel und die Kieler Wohnungsgesellschaft, die den Wohnraum nicht verkaufen, sondern unter Förderbedingungen vermieten wollen.

Dass die Bauzeiten und Kosten von Gebäuden im Laufe ihrer Entstehung durchaus flexibel sind, haben bereits andere Bauwerke in der Vergangenheit bewiesen. In der Insterburger Straße 2 in Kiel-Dietrichsdorf wird dem neu errichteten, achtgeschossigen Wohnhaus nun ein gänzlich neuer Zweck zuteil: Nachdem die Investoren, DFK - Deutsche Finanzkontor GmbH (Kaltenkirchen) sowie die Quaterra Immobilien GmbH (Schenefeld) ursprünglich 63 Eigentumswohnungen geplant hatten, wurde die Landeshauptstadt Kiel im Herbst 2022 auf das Projekt aufmerksam und kaufte die Immobilie.

Keine Eigentumswohnungen geplant

Gemeinsam mit der Kieler Wohnungsgesellschaft (KiWoG) übernimmt die Stadt Kiel nun die weitere Planung. Vorgabe für den Ankauf der Wohnungen durch die KiWoG war die Förderfähigkeit der Grundrisse gemäß den Förderrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein. Die notwendige Umplanung erfolgte Anfang dieses Jahres. Nun wird aus geplanten Eigentumswohnungen öffentlich geförderter Wohnraum: 42 Wohneinheiten davon im 1. Förderweg mit einer Miete von 6,80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, 21 Wohneinheiten im 2. Förderweg mit einer Miete von 8,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Im Erdgeschoss wird eine Kita entstehen. Die Landeshauptstadt Kiel erwirbt diese Einrichtung und vermietet diese an die AWO. Sie betreibt 15 Kitas in verschiedenen Ortsteilen der Landeshauptstadt Kiel. Nötig wurde diese Kita, weil es in Neumühlen-Dietrichsdorf mit 27 Prozent noch keine gute Kita-Versorgungsquote gibt. Die geplante Fertigstellung ist für Anfang 2024 geplant.