(Bild: Jasper Lorenz)

(Bild: Jasper Lorenz)

0

Bist du bereit für Hochspannung, packende Action und Sport auf Top-Niveau? Dann markiere dir den 20. April rot im

Kalender, denn an diesem Donnerstagabend wird die Hein-Dahlinger-Halle zum Hexenkessel!

Um 19.30 Uhr treffen die Volleyballer der KTV Adler in ihrem letzten Saisonspiel auf die orderbase Volleys Münster und du kannst live dabei sein, wenn im Sekundentakt Punkte gemacht werden, die Spannung bis zum letzten Ballwechsel greifbar ist und ausgelassene Stimmung das Wochenende einläutet.

Für nur acht Euro Eintritt bietet sich dir hier ein Sportevent,

das du nicht verpassen solltest.

Mit den KTV Adlern im Saisonfinale fliegen

Das Saisonfinale der 2. Bundesliga steht vor der Tür und die KTV Adler wollen mit einem Kracher aus der Saison gehen. Du liebst Sport, der dich von der ersten bis zur letzten Minute fesselt? Dann ist die Hein-Dahlinger-Halle am 20. April genau der richtige Ort für dich. Bei diesem Heimspiel der Extraklasse bekommst du nicht nur Volleyball auf professionellem Niveau geboten, sondern auch eine Atmosphäre, die dich mitreißt und nicht mehr loslässt. Lass dich vom Rhythmus der Ballwechsel und der Begeisterung der Fans anstecken. Die Adler sind bekannt für ihre Flugkünste und präsentieren Volleyball, der technische Finesse mit schierer Dynamik verbindet. Jeder Punkt ist hart umkämpft und du kannst hautnah dabei sein, wenn die Spieler ihren ganzen Einsatz zeigen, um mit einem Sieg aus der Saison zu gehen.

(Bild: Jasper Lorenz)

(Bild: Jasper Lorenz)

Ein Sport für die ganze Familie

Mit familienfreundlichen Preisen und Aktionen rund um das Spiel wird der Volleyballabend zum perfekten Event für Jung und Alt. Egal, ob du eingefleischter Volleyballfan bist oder zum ersten Mal die elektrisierende Atmosphäre eines Live-Spiels erleben möchtest – hier kommst du voll auf deine Kosten. Also, worauf wartest du noch? Hol dir deine Tickets, bring deine Freund*innen und Familie mit und erlebe einen unvergesslichen Volleyballabend in Kiel. Steigere die Spannung und sei Teil eines Events, das in Erinnerung bleibt – lass uns gemeinsam die Hein-Dahlinger-Halle zum Beben bringen! Alle Infos findest du zudem unter www.volleyball-ktv.de.