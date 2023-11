Brendan Lewis ist ein Kieler Singer/Songwriter, der mit seinen eigenen Songs auf den Bühnen der Stadt zu Hause ist.

Schwitzende Männer im Schauspielhaus, ein Comedy-Abend in der Räucherei und ein Kieler Newcomer auf den Spuren von Garfunkel und Bob Dylan. Das erwartet dich am kommenden Wochenende in Kiel und Umgebung!

Schwitzende Männer 2

10. + 11. + 26. November • Schauspielhaus, Kiel

Sie schwitzen wieder! Pünktlich zur Volljährigkeit ihres Erfolgsstücks „Schwitzende Männer im Schuhgeschäft", wagt DeichArt das Unmögliche und versucht sich an einem 2. Teil. Unter der bewährten Regie von Anne Spaeter erwartet sie: Mehr Drama. Mehr Chaos. Mehr Schweiß. Und Musik. Karten und Infos gibt es unter www.theater-kiel.de oder an der Abendkasse im Schauspielhaus 60 Minuten vor Spielbeginn. Karten gibt es ab 17 Euro.

Die Glasmenagerie

10. + 11. November, 20 Uhr • Hansa 48, Kiel

Die alleinstehende Amanda Wingfield lebt 1930 mit ihren zwei erwachsenen Kindern, Tom und Laura, in einer kleinen Wohnung in St. Louis. Während Amanada dem Glanz der alten Südstaaten hinterher trauert, träumt ihr Sohn Tom davon, Dichter zu werden. Lauras Lebensinhalt besteht darin, zerbrechliche Glastierchen zu sammeln. Mit Jim O’Connor, ein Arbeitskollege von Tom, tritt die Realität ins Leben der Familie. O’Connor wird von der Mutter als Heiratskandidat für die Tochter betrachtet. Während eines opulenten Abendmahls zerbricht er dabei nicht nur eines von Lauras Glastierchen.

Erlesenes im Herbst

10. November, 18.30 Uhr • Buchhandlung Almut Schmidt, Kiel

Hauke Harder präsentiert Ihnen seine ganz persönlichen Lieblingsbücher. Er stellt die Titel vor, die ihm in diesem Herbst besonders am Herzen liegen. Dabei reicht die Spanne von Kinder- und Jugendbüchern, über Krimis und Romane bis hin zu Sach- und Kochbüchern. Vielleicht entdecken die Teilnehmer*innen den einen oder anderen Schatz. Diese Veranstaltung wird im Frühjahr für die Frühjahrsnovitäten wiederholt. Das Team freut sich auf jeden Interessenten und wünscht erlesene Stunden.

Brendan Lewes

10. November, 20 Uhr • Kulturladen Leuchtturm, Kiel-Friedrichsort

Der erfahrene, talentierte Live-Performer begeistert mit seiner entspannten, familiären Bühnenpersönlichkeit und einer Mischung aus Folk Rock, einer Prise Kitsch, catchigen Pop-Hooks und guter Laune, den alten Folk-Einflüssen von Bob Dylan und Simon & Garfunkel, gemischt mit dem modernen akustischen Stil von Jack Johnson sein Publikum. Für alle Musik-Fans ist es ein Must-Watch. Der Eintrittspreis liegt bei 14 Euro.

The Dogs

11. November, 19 Uhr • Dorfgemeinschaftshaus, Blumenthal

„The Dogs“ bieten ein neues, akustisches Live-Programm mit welt-bekannten Songs und Raritäten aus der Feder der „Stimme des Rock“, Mr. Pete Townshend, dem legendären Gitarristen von „The Who“. „The Dogs“ sind aber keine Coverband, es wird nicht einfach nach-gespielt, sondern jedes einzelne Stück ist kunstfertig in ein überraschend neues Outfit gekleidet. Bereits um 18 Uhr wird das DGH in Blumenthal geöffnet. Der Eintritt kostet 18 Euro an der Abendkasse und ermäßigt 12 Euro. Wer sich den Besuch des Konzertes um 19 Uhr sichern will, sollte den Vorverkauf nutzen.

Contrapost

11. November • Prinz Willy

Der Moment, in dem wir mitten im Tanzen unser Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagern und den Körper in einem scheinbar verführerischen Winkel neigen: Contrapost - Die Band aus Kiel spielt eigene Songs, die sich zwischen Alternative Dance und Indie Funk bewegen.

Trio TanGoza

12. November, 18 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Tango in seiner ganzen Vielfalt, von der Guardia Vieja bis zum Tango Nuevo, vom konzertant-anspruchsvollen Astor-Piazzolla-Titel zum „FinnTango” bis hin zum deutschsprachigen Nostalgie-Schlager Anja Jakobsen, Gerhard Breier & Imre Sallay. Schon der Name des Ensembles, der sich aus Tango und gozar (spanisch für genießen) zusammensetzt, verrät dessen Passion. Starke Melodien und klangfarbenreiche Harmonien, die allerlei Assoziationen und emotionale Welten eröffnen, gilt es genüsslich zu goutieren.

Kieler Comedy Club

12. November • Räucherei

Hier lacht der Norden und der Kieler Comedy Club präsentieren euch endlich wieder Norddeutschlands derbste Comedy Show. Fünf Comedians spielen in der Räucherei Kiel gekonnt mit den Grenzen des guten Geschmacks und strapazieren damit eure Lachmuskeln wieder bis zum äußersten. Beachtet deshalb bitte, dass die Show dieses Mal auch erst ab 18 ist!